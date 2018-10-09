川普登空軍一號 鞋底黏著「白色物體」超糗影片遭瘋傳

川普登空軍一號 鞋底卻黏著「白色物體」超糗影片遭瘋傳。（圖/翻攝自華盛頓郵報）

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中時電子報
Donald Trump boards Air Force One with paper stuck to his shoe（影/YouTube/Guardian News）

川普身為美國總統，一舉一動總是鎂光燈追逐的焦點，近日他要登上空軍一號時，就被拍到令人尷尬的畫面，正當川普看似霸氣登機上樓梯時，卻被拍到左腳鞋底疑似沾黏一張衛生紙，隨著他的步伐飄呀飄的，反差模樣讓許多網友看了笑翻。

據華盛頓郵報與衛報報導，最近有一段影片在推特上瘋傳，是川普於當地時間4日時，前往明尼蘇達州參加造勢活動，短短18秒的影片內容裡可以看到一輛黑色轎車停在登機梯前，川普下車後霸氣走上空軍一號。

隨著川普走路的每一個步伐，驚見他鞋底竟然黏了一張像是衛生紙的白色物體，還隨著他的步伐飄呀飄的，而川普在整個登機過程都沒有發現，等到他要進入機艙前與大家揮揮手，回頭進入機艙後，衛生紙才從川普的鞋上脫落。

許多網友看了影片後笑翻，紛紛吐槽「那是衛生紙？」、「衛生紙為何這麼黏啊」、「到底是從哪踩來的」、「竟然沒人跟川普說 沒朋友」。

(中時電子報)

文章來源：Trump boards Air Force One with toilet paper in tow

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