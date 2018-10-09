新北慣竊噁男逼女「手淫」亂留精 玩具熊也遭內射

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新北一名犯下多起竊案的噁心慣竊男，在行竊後，將女性內褲套在玩偶熊雙腿間射精在玩偶上，也曾在被害女子機車上，掛上沾滿體液的女性內褲與「我要瘋狂的猛X你」的紙條；而去年2月份，李男又在五股微風運河猥褻一名女子強逼打手槍，新北地院今依加重強制猥褻、恐嚇、竊盜等罪判他6年3月徒刑，其中5月得易科罰金，可上訴。

新北市一名53歲的李姓男子，2002年時闖入一名女子住處，不但盜走貴重的鑽戒、金項鍊等珠寶後，還將一件女用內褲套在玩偶熊雙腿間，在用美工刀割開玩偶胯下，射精在玩偶上，但由於此案已超過追訴權時效，檢方只能不起訴；而2013年4月間，李男隨機在蘆洲路上一部機車，掛上一條沾有他精液的女用內褲，還留下「我要瘋狂的猛幹你」的恐嚇字條，還在機車車身上隨意塗鴉。

去年2月11日深夜，李男在五股微風運河停車場附近釣魚時，見到一名女子要往流動廁所如廁，境色心大起，尾隨女子到廁所旁並趁她開門之際，持刀抵住她頸部，強迫女子替他打手槍，更伸手撫摸猥褻女子下體。

據《三立》報導，檢警在案發現場採集到DNA，但卻因比對不出可疑的嫌犯而沒有抓到人，直到去年10月間，李又連續犯下4起竊案遭警方逮捕，並採集DNA送驗比對後，才查出這名噁男慣竊的犯行，一併起訴，新北地院今依加重強制猥褻、恐嚇、竊盜等罪，判他6年3月徒刑，其中5個月得易科罰金，可上訴。

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(中時電子報)

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