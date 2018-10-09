《中時晚間快報》黨產會：中影為國民黨附隨組織

2018年10月09日 17:45 中時電子報 綜合報導

◎黨產會：中影為國民黨附隨組織

黨產會於9日召開委員會，決議依黨產條例，認定中影公司為國民黨的附隨組織。黨產會主委林峯正宣稱原因是因為國民黨曾實質控制中影之人事、財務與業務經營，且以非對價使中影脫離國民黨實質控制。他說認定之後，中影所有動支需要黨產會許可，已邀請中影公司於11日上午派員到黨產會討論之後申請動支的相關事宜。

◎潘忠政：不放棄搶救藻礁 11月3日上凱道

觀塘環評案昨（8）日在環保署環評大會由官派代表翻案過關，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天表示，接下來要號召更多人於11月3日走上凱道抗議政府粗爆蠻橫，另外還要提出行政訴訟，針對環評大會的缺失提出質疑。

◎陸美貿易戰傷全球 IMF首度下修經濟成長率

美國總統川普為了扭轉美中間巨大的貿易不平衡，以大幅加徵關稅為手段，試圖逼北京讓步，但中國大陸並不打算低頭，祭出從11月1日起，對超過1,500項商品降低進口關稅，還有大幅發行國債等反制法，準備打持久戰。

◎年改釋憲 監院表決通過

監察委員仉桂美、劉德勳、包宗和今年7月提出年改調查報告及聲請釋憲案，經教育文化委員會通過後，今在監察院會討論。經表決後，「馬系」監委以14票對11票勝出，年改釋憲聲請書照案通過，函請司法院大法官釋憲。

(中時電子報)