SOGO京都展美食百家爭鳴 米其林剉冰章魚燒限量賣

2018年10月09日 18:00 中時 郭家崴

SOGO忠孝館京都展，京都「堂島咖哩」牛肉咖哩飯，每份280元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館京都展，愛知「森精肉店」和風炸豬排，100g、250元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館京都展，大阪「滿天堂」雞天婦羅，100g、130元(。（SOGO提供）

SOGO忠孝館京都展，京都嵐山「月とと」焙茶奶油夾心千層派，400元（中）、220元（小）。（SOGO提供）

SOGO忠孝館京都展，京都「藤菜美」茶之露果凍，250g、140元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館京都展，京都「宇治式部鄉」月亮仙貝，24袋入、600元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館京都展，京都「幽靈飴」幽靈育子糖，每包160元。（SOGO提供）

9月份颱風重創京都，遠東SOGO忠孝館京都展不受影響，2日起仍如期舉辦，匯集95家人氣美食及經典工藝，29家初次來台、7家實演，14日前在展場消費滿2000元可抽京都格蘭或琵琶湖大津王子大飯店雙人住宿券。明天適逢國慶日放假逛街人潮可望增加，預計這次13天檔期可吸引60萬人潮，創造600萬元業績。

這次職人實演首推連續2年入選《米其林指南》推薦的店家大阪「道頓堀赤鬼」，除了以新鮮生章魚製成黃金香脆的章魚燒，還有淋上冰涼醬汁和芥末的剉冰章魚燒，每天限量50份；此外，京都當地人必嘗的名店「堂島咖哩」牛肉咖哩飯，不使用合成色素及防腐劑，口味甜中帶辣；初登場的名古屋愛知「森精肉店」，邀職人現場料理和風炸豬排，外皮酥脆、肉感鮮嫩；初登場的大阪「滿天堂」雞天婦羅，也由職人現場料理。

此外，京都嵐山美食有必買伴手禮京都嵐山「月とと」的焙茶奶油夾心千層派，嚴選成立超過200年的老牌茶鋪「丸宗」焙茶，吃起來清新爽口、甜度適中；京都「お多福庵」烤醬糰子，有醬油及芝麻兩種口味；京都「藤菜美」是清水寺名店之一，主打入口即化的抹茶茶之露果凍；知名米菓京都「宇治式部鄉」的月亮仙貝，口感酥脆；京都「幽靈飴」幽靈育子糖，起源於450年前廣為流傳的傳說，每家廠商都具話題。

SOGO表示，京都展向來受主顧客喜愛，開展首周的亮點是高人氣的「藤菜美」，由職人現場實演製作，嚴選高級食材製作黃豆粉，搭配剛出爐的蕨餅，吸引民眾排隊嘗鮮，每日業績近10萬元；「宇治式部鄉」的宇治十帖-源氏小仙貝，是網購熱門商品，涵蓋10種類小包裝組合，口感酥脆，送禮自用都適宜 ；而，京都百年名店「鶴屋吉信」、「井筒八橋本舖」的傳統好滋味也獲消費者青睞。

活動期間持快樂購卡於展場當日累滿2000元，可過卡參加轉轉日本贏好禮活動，有機會獲京都格蘭王子大飯店雙人住宿券、琵琶湖大津王子大飯店雙人住宿券等多項好禮，贈品共限量1000份，送完為止。

(中時 )