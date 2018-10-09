亞洲10大熱門打卡點 北海岸一日遊獲選

九份老街的山城街景成為熱門打卡點。（譚宇哲翻攝）

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十分瀑布秀麗風光成為熱門打卡點。（譚宇哲翻攝）

社群媒體興盛，不少旅人喜愛拍照打卡上傳，紀錄美好片刻，線上旅遊平台Klook客路根據2018年1月至9月的資料庫統計，公布2018平台上網友於亞洲地區10大拍照打卡行程及景點，新北市的北海岸一日遊（九份、十分、野柳）榮登第7名，成為台灣旅遊打卡首選。

2018年亞洲10大拍照打卡行程及景點第1名是南北韓非武裝地帶（DMZ），第2名是日本的海之京都一日遊（天橋立 & 伊根舟屋 & 美山茅屋之里），第3名則是柬埔寨的班提奇馬寺-暹粒個人包車行程。

4至10名依序各別是清邁山保護區大象護理體驗、西貢獨木舟探索、北京故宮紫禁城、北海岸一日遊（九份、十分、野柳）、Sompong泰式料理烹飪課、Hanboknam韓服體驗、張保仔號船（夜遊維多利亞港）。

其中新北市的北海岸一日遊高居熱門打卡景點第7名，凸顯台灣獨特的地景、海岸風光吸引國際旅客眼光。

新北市觀光旅遊局表示，近年成功利用「打卡行銷」，針對國內外遊客宣傳新北之美，依各國旅客特性進行分眾行銷，依其喜好規劃多條主題推薦路線與優惠方案，以吸引遊客到訪，掀起旅遊熱潮。

以韓國為例，韓國旅客除了喜歡自由行，也非常喜歡拍照，透過精心規畫的「10大美拍祕境路線」，帶領韓國旅客深度體驗不一樣的新北，也邀請多位韓國知名的部落客及YouTuber實際走訪新北，透過網路即時影音圖文並茂的分享與推薦，吸引更多韓國旅客來一探新北的秀麗風景、精緻文化與特色美食。

(中時 )

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