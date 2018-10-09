MLB》開賽前8分鐘才練投 洋基王牌被打爆關鍵？

2018年10月09日 17:57 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

洋基主場1比16慘敗給紅襪，先發投手塞弗瑞諾投3局失6分，承擔敗投。（嵌入自紅襪臉書粉絲團）

洋基王牌投手塞弗瑞諾（Luis Severino）在分區系列賽第3戰被紅襪打爆，先發3局狂失6分吞敗，擔任轉播球評的前大都會投手達令（Ron Darling）質疑塞弗瑞諾賽前熱身不足導致崩盤，當事人與洋基教練團則嚴正否認。

這場基襪大戰表訂美東時間晚間7：40開打，達令指出，他透過轉播畫面看到塞弗瑞諾踏上牛棚投手丘開始練投，已是7：32。等到7：40，洋基投手教練羅夏（Larry Rothschild）跟塞弗瑞諾說：「該上了！」7：42投出此役第一球。

「他到這個時間才站上（牛棚）投手丘，對一個先發投手而言是非常晚的！」達令在轉播中提出質疑。

賽後聽到記者轉述達令的質疑，塞弗瑞諾立刻加以駁斥。「如果我的投手教練這樣說（指遲到），你可以相信。但他又沒有不在牛棚，怎麼知道實際狀況？」塞弗瑞諾說：「我一如平常在賽前20分鐘去牛棚熱身，不知道他為何這樣說，我甚至不知道這傢伙是誰！」

達令是誰？他是1981年大聯盟新秀首輪選秀上榜，在大都會、博覽會、運動家共效力13季，繳出136勝、自責分率3.87的成績。

塞弗瑞諾在4局上被洋基教頭布恩換下。（美聯社）

塞弗瑞諾可以嗆「達令是誰」，偏偏在《洋基電視台》的賽後報導，擔任主播的前洋基捕手、也曾跟王建民搭過的弗拉厄提（John Flaherty），也呼應了達令的質疑。

「沒有人能在大聯盟表定開打時間的8分鐘前才開始練投，而且還能做好準備的。」弗拉厄提說。

羅夏則說，先發投手通常賽前會到牛棚練投21至26球，接著離開牛棚走回休息室，準備開賽，「塞弗瑞諾的熱身一向很快，今天過程一點也不趕，甚至還可以坐下來3、4分鐘才走。他今天的狀況發生在第3局，而非第1局，若是熱身不足，不會到已經投了44球才開始出狀況。」

比起先發投手的熱身狀況，洋基牛棚太晚啟動，可能也是比賽無可挽回的原因之一。其實塞弗瑞諾第3局就有狀況，但牛棚太晚開始熱身，教練團也相信他們的王牌仍足以應付紅襪的7、8、9棒，讓他續投4局上。結果塞弗瑞諾留下無人出局滿壘的爛攤子，牛棚再一口氣幫他花光，讓洋基主場輸得灰頭土臉。

(中時電子報)