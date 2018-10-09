布蘭森：維珍銀河的太空首航就在幾週內

布蘭森表示，維珍銀河的商業太空飛行大概在幾週內就能啟動。(圖/維珍銀河)

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中時電子報

英國狂野企業家布蘭森（Richard Branson）表示，維珍銀河(Virgin Galactic)的首次商用太空旅行，將會在「幾星期內開張」。

CNBC報導，布蘭森週二接受訪問時說：「我們(維珍銀河)應該能在幾個星期進入太空，而不是幾個月內。」今年早些時候布蘭森承認，維珍銀河正在與傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源(Blue Origin)正在激烈競爭當中，要奪得「第一個付費進入太空乘客」的里程碑。

布蘭森在2004年成立維珍銀河公司，開始積極投資商用太空飛行，他的太空船與多數的航太業者不同，並不是火箭，而是飛機+有翼太空船。維珍銀河目前的團結號(VSS Unity)可以搭載6名人員(2名飛行員+4名乘客)進入130公里高的低太空，體驗大約1分鐘的無重力狀態，然後就返回地球了。

團結號在高空點燃火箭，可以竄升到高空。(圖/維珍銀河)

而他的對手貝佐斯開發的則是新謝巴德火箭(New Shepard )，同樣是最高飛行高度130公里的亞軌道飛行，兩個都不能繞行地球。

雖然如此，這樣的太空體驗是最廉價的一種選擇，「僅需」25萬美元(770新台幣)，因此預售票早已賣光。

團結號在今年4月開始火箭飛行測試，到8月時已完成3次飛行，速度已提升到接近3馬赫，飛行高度到達30公里。雖然還沒有進入離地面100公里的卡門線(Kármán line)，也就是太空與地球環境的分界線，但是技術難度已經克服。

布蘭森打算自己親自駕駛第一趟維珍銀河航班(這也是他的行事風格)，最近幾個月他開始接受飛行員操作訓練，包括駕駛、健身和離心機訓練，他相信他已做好首次太空航行的萬全準備。

(中時電子報)

文章來源：Richard Branson says Virgin Galactic will be in space in 'weeks not months'

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