快衝台南Safari Zone 稀有及異色寶可夢驚喜現身

2018年10月09日 18:03 中時 曹婷婷

在世界各地掀起旋風的《Pokemon GO Safari Zone》，確定於11月1日至5日移師台南，Tainan Safari Zone主活動會場設於台南都會公園及奇美博物館廣場，活動期間蒞臨主活動會場，就有機會遇見各種稀有寶可夢，歡迎全國民眾來台南抓寶兼踏青和大啖美食。

活動期間內，台灣難得一見的稀有寶可夢及遊戲中罕見的異色寶可夢將於每日10:30～16:30現身大台南地區，像是代表台南的「T.A.I.N.A.N. Z.O.N.E.」未知圖騰和過去在台灣無法見到的「古空棘魚」，還有顏色和平常不一樣的凱羅斯、青綿鳥等異色寶可夢，此外，皮卡丘和伊布也會到會場和大家同樂。

除了上述主要活動會場之外，稀有寶可夢將會在整個大台南地區出沒，市區內的寶可補給站也可能出現和平常不一樣的蛋，除了拜訪主活動會場，到市區走逛或許會有意外收穫也說不定。

台南市政府觀光旅遊局貼心提醒抵達主會場方式如下：

台鐵：由台鐵台南站或高鐵台南站（台鐵沙崙站）等站點轉乘區間車至保安站，下車後步行約10分鐘即可抵達會場。

高鐵+台鐵：搭乘高鐵抵達台南站後，於二樓驗票處直接前往台鐵沙崙站轉乘區間車至保安站，下車後步行約10分鐘即可抵達會場。

公車：高鐵接駁公車、府城客運5號公車、興南客運紅3、紅3-1、紅4公車、高雄客運239及高南雙城快線。

停車+接駁：活動期間內每日09:30～17:30，接駁車將分別由高鐵台南站及台糖Sugar Mall 嘉年華購物中心的接駁點往返台南都會公園主活動會場，人滿即發車，歡迎訓練家踴躍搭乘。

由於奇美博物館停車位有限，現場屆時也將實施交通管制，搭乘大眾運輸前往會場最省時。

(中時 )