快衝台南Safari Zone 稀有及異色寶可夢驚喜現身

在世界各地掀起旋風的《Pokemon GO Safari Zone》，確定於11月1日至5日移師台南。(台南市觀光旅遊局提供)

友善列印
中時

在世界各地掀起旋風的《Pokemon GO Safari Zone》，確定於11月1日至5日移師台南，Tainan Safari Zone主活動會場設於台南都會公園及奇美博物館廣場，活動期間蒞臨主活動會場，就有機會遇見各種稀有寶可夢，歡迎全國民眾來台南抓寶兼踏青和大啖美食。

活動期間內，台灣難得一見的稀有寶可夢及遊戲中罕見的異色寶可夢將於每日10:30～16:30現身大台南地區，像是代表台南的「T.A.I.N.A.N. Z.O.N.E.」未知圖騰和過去在台灣無法見到的「古空棘魚」，還有顏色和平常不一樣的凱羅斯、青綿鳥等異色寶可夢，此外，皮卡丘和伊布也會到會場和大家同樂。

除了上述主要活動會場之外，稀有寶可夢將會在整個大台南地區出沒，市區內的寶可補給站也可能出現和平常不一樣的蛋，除了拜訪主活動會場，到市區走逛或許會有意外收穫也說不定。

台南市政府觀光旅遊局貼心提醒抵達主會場方式如下：

台鐵：由台鐵台南站或高鐵台南站（台鐵沙崙站）等站點轉乘區間車至保安站，下車後步行約10分鐘即可抵達會場。

高鐵+台鐵：搭乘高鐵抵達台南站後，於二樓驗票處直接前往台鐵沙崙站轉乘區間車至保安站，下車後步行約10分鐘即可抵達會場。

公車：高鐵接駁公車、府城客運5號公車、興南客運紅3、紅3-1、紅4公車、高雄客運239及高南雙城快線。

停車+接駁：活動期間內每日09:30～17:30，接駁車將分別由高鐵台南站及台糖Sugar Mall 嘉年華購物中心的接駁點往返台南都會公園主活動會場，人滿即發車，歡迎訓練家踴躍搭乘。

由於奇美博物館停車位有限，現場屆時也將實施交通管制，搭乘大眾運輸前往會場最省時。

(中時 )

亞洲10大熱門打卡點 北海岸一日… 比臉大穴子丼飯來了！「TENYA天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。