路易威登引香入室 推4款香氛蠟燭

路易威登香氛蠟燭L’Air du Jardin、Île Blanche、Feuilles d’Or、Dehors Il Neige，220g單個約7100元。（路易威登提供）

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路易威登香氛蠟燭L'Air du Jardin220g，約7100元。（路易威登提供）

頂級精品路易威登創始至今，以「旅行」概念深植品牌DNA，並為調香大師Jacques Cavallier Belletrud帶來豐沛靈感，他在2016年首創女香系列，2018年再發表男香系列，今年下半年再以4款香氛蠟燭，為家居空間帶來屬於路易威登感官香調。

「馬不停蹄」是路易威登品牌靈感來源，包括首款行李箱到成衣與香氛產品，Marc Newson秉持這樣的概念，為路易威登設計第1款香氛蠟燭容器，這些容器採用手工製作的陶瓷鑄造而成，具有獨特的形體，並採用象徵品牌的天然皮革材質來製作提把，讓香氛蠟燭便於攜帶，手工縫製的提把以金屬鉚釘固定於瓷器。

在法國格拉斯所注入的香氛蠟燭亦有色彩巧思，燭芯在格拉斯經過手工上色處理，蠟的純淨、消光白色飾面與金色底座的閃光形成鮮明對比，天然皮革提把的質感則讓香氛蠟燭多了溫暖的感覺。

本季推出的每款香氛蠟燭以旅途美景以及適合點燃香氛蠟燭的居室場景為主題，以5月玫瑰為主題的「L’Air du Jardin花園氣息」；以虛構海島為靈感展現海水極致純淨與燦爛陽光「Île Blanche白色海島」； 來自火紅色森林的香氣，潮濕泥土的氣息與樹葉、樹木融合的融合打造的「Feuilles d’Or 金燦葉片」；屬於冬季的「Dehors Il Neige 屋外飄雪」展現了雪花紛飛的景象，讓人聯想到薑餅與12月的節慶氣息，既溫暖又冷冽。

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