前妻新婚半年死因成謎 韓CJ集團小開閃電再娶女主播

前主播李多熙昨日低調與CJ集團會長長子李善浩結婚。(取自韓網)

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中時電子報
李善浩前妻新婚半年多，2016年驚傳在美國豪宅自殺身亡。(取自韓網)

27歲韓國skyTV前主播李多熙昨日喜嫁豪門，與大她1歲的CJ集團會長大兒子李善浩在首爾某處結婚引發廣大韓國網友關注。其實這是李善浩的第二段婚姻，他的前妻來頭不小，是女星李成敏（Clara）的堂妹李萊娜，不過兩人結婚僅半年多，2016年就驚傳22歲的李萊娜在美國豪宅自殺身亡，消息震驚韓國演藝圈。

前主播李多熙昨日低調與28歲CJ集團會長長子李善浩在首爾舉行婚禮，CJ集團會長李在賢夫婦亦有到場獻祝福，李多熙嫁入豪門的消息一傳出隨即引發韓國網友熱烈討論，她的名字也火速登上熱搜榜。

據悉，李多熙今年初透過友人介紹，認識了年輕有為的李善浩，兩人交往不久一拍即合，今年夏天決定結婚。雖然論家世，李多熙不見得能比的上李善浩，但兩人學歷相當，李多熙曾在美國普渡大學攻讀社會學和心理學，而李多熙則在美國哥倫比亞大學攻讀經濟學，2012年進入CJ集團工作。

李善浩結婚消息，也讓他前一段婚姻再度躍上檯面。原來李善浩的前妻李萊娜是女星Clara的堂妹，兩人2016年結婚，但成婚7個月就傳出李萊娜在美國豪宅自殺消息，年僅22歲香消玉殞，至今李萊娜真正死因仍未公開。

(中時電子報)

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