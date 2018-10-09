24吋國慶焰火彈登場 自走砲模式躲大浪攪局

2018年10月09日 18:13 中時 許家寧

花蓮代理縣長蔡碧仲在國慶焰火最大型24吋焰火彈上題字祈福祈願「天佑花蓮、花蓮加油」。（許家寧攝）

蔡碧仲關心焰火佈彈情形，盼國慶焰火活動順利完成。（許家寧攝）

雙十國慶焰火明晚在花蓮港登場，3萬多枚焰火彈準備就緒，。（許家寧攝）

最怕大浪攪局，這次國慶焰火放置在大型拖車上。（許家寧攝）

雙十國慶焰火今晚在花蓮港登場，3萬806枚焰火彈準備就緒，2枚史上最大24吋的焰火彈也首度曝光，日前「潭美」颱風引發巨浪，將堤防上布置好的焰火彈打入大海，改以「飛彈發射車」概念，將發射管和焰火佈置在拖車上，增加機動性，防止東北季風湧浪攪局。

受到東北季風影響，花蓮近期雨勢不斷，蔡碧仲9日到花蓮港東防波堤關心焰火佈彈情形，國慶焰火籌備處長羅意中強調，風雨不影響焰火施放，燃煙依風向被吹向南方，長達36分鐘的煙火秀，不論從港區、美崙田徑場及193縣道沿線都是絕佳觀賞位置。

焰火籌備處表示，焰火「不怕風雨，最怕大浪」，由於日前潭美強颱外圍環流掀起長浪，堤防上不少架好的煙火被大浪打入海中，損失慘重，後來改以「自走砲」概念，將發射管和12、16吋焰火佈置在拖車上，增加機動性，蔡碧仲也在最大枚的焰火彈上題字，祈禱焰火順利施放。

蔡碧仲說，今年國慶焰火有許多歷屆之最，首創在浩翰壯闊的太平洋施放海上焰火，2枚全台尺寸最大的24吋焰火彈，將與3萬多發焰火彈一同閃亮在太平洋夜幕中，希望超越去年國慶焰火在台東的10萬人潮，帶動花蓮觀光，重振震後受創產業。

國慶焰火將自晚上8時開始，焰火秀配合「璀璨花蓮」、「祈願時分」至「世界大同」等七大主題，每一主題長約6分鐘，去年台東國慶焰火僅施放1發的24吋焰火彈，將分別於中場與終場在550公尺高空綻放，以璀璨煙火慶祝中華民國國慶。

(中時 )