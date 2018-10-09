李鴻源雲林談治水 擔任張麗善治水防災總顧問

2018年10月09日 19:24 中時 張朝欣

李鴻源認為好的國土規畫應該提供雲林新的定位。（張朝欣攝）

雲林縣長參選人張麗善9日邀前內政部長李鴻源到口湖鄉舉行座談會，討論國土復育及治水計畫、濁水溪揚塵治理等議題，會後張麗善聘請李鴻源擔任「治水防災總顧問」，李鴻源則向大家「掛保證」，一定會協助張麗善、監督張麗善。

李鴻源9日在口湖遊客中心向民眾報告過去的成功治水案例，他感嘆表示，所有的政策只要沒有解決農民的吃飯問題，都不是好的政策，像雲林這麼漂亮的地方，美麗的景緻卻沒有變成錢，雲林人就像捧著金飯碗在討飯，問題的關鍵在於國家對雲林縣並沒有找到1個定位。

李鴻源說，他從過去就一直強調「總合治水」概念，必須要通盤檢討、重新規畫口湖、四湖、水林這些地層下陷地區，思考如何透過規畫適宜的滯洪池，並將農村再造的概念融入，為農村帶來新的動力，產生新的經濟效益。

李鴻源強調執政者一定要願意面對問題，雲林未來才有發展的可能，他相信張麗善是1位有能力、有執行力、對地方有熱情的政治家，「麗善當選的第1天，我就會到她的辦公室與她討論這些問題」。

張麗善則指出，每次大雨來襲雲林就淹水，尤其是海線鄉鎮，但不能每次淹完，政府發發錢就算了，而是要好好反省檢討花大錢的治水工程到底有沒有用。雲林應該將有限的資源花費在更有效的防洪措施上，雲林人不能再忍受淹水，更不能習慣淹水。

(中時 )