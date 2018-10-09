李鴻源雲林談治水 擔任張麗善治水防災總顧問

前內政部長李鴻源（左）擔任張麗善（右）的治水防災總顧問。（張朝欣攝）

友善列印
中時
李鴻源認為好的國土規畫應該提供雲林新的定位。（張朝欣攝）

雲林縣長參選人張麗善9日邀前內政部長李鴻源到口湖鄉舉行座談會，討論國土復育及治水計畫、濁水溪揚塵治理等議題，會後張麗善聘請李鴻源擔任「治水防災總顧問」，李鴻源則向大家「掛保證」，一定會協助張麗善、監督張麗善。

李鴻源9日在口湖遊客中心向民眾報告過去的成功治水案例，他感嘆表示，所有的政策只要沒有解決農民的吃飯問題，都不是好的政策，像雲林這麼漂亮的地方，美麗的景緻卻沒有變成錢，雲林人就像捧著金飯碗在討飯，問題的關鍵在於國家對雲林縣並沒有找到1個定位。

李鴻源說，他從過去就一直強調「總合治水」概念，必須要通盤檢討、重新規畫口湖、四湖、水林這些地層下陷地區，思考如何透過規畫適宜的滯洪池，並將農村再造的概念融入，為農村帶來新的動力，產生新的經濟效益。

李鴻源強調執政者一定要願意面對問題，雲林未來才有發展的可能，他相信張麗善是1位有能力、有執行力、對地方有熱情的政治家，「麗善當選的第1天，我就會到她的辦公室與她討論這些問題」。

張麗善則指出，每次大雨來襲雲林就淹水，尤其是海線鄉鎮，但不能每次淹完，政府發發錢就算了，而是要好好反省檢討花大錢的治水工程到底有沒有用。雲林應該將有限的資源花費在更有效的防洪措施上，雲林人不能再忍受淹水，更不能習慣淹水。

(中時 )

苗栗原住民沒水喝 議員力求盡速… 馬英九陪掃街稱讚藍營新人黃健豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。