貿易戰中國出奇招：掐緊美企全球購併交易

2018年10月09日 18:13 中時電子報 盧伯華

在美中日益激烈的貿易戰當中，雙方都在找尋找各種新的方式向對手施壓與報復，隨著情勢漸趨激烈，中國正被迫尋找在關稅以外的方式對美報復。專家警告，在貿易上籌碼有限的中國大陸，將在反壟斷審查上對美國企業在全球的交易下手阻撓，迫使將進行重大交易的美國企業對川普施壓。

據《紐約時報》報導，美中貿易戰日趨激烈，與美國買家有關的一些企業交易可能不妙。美國著名晶片製造商高通(Qualcomm)花了兩年時間敲定440億美元收購一家荷蘭半導體的交易，在美中貿易戰惡化後，該交易實際上已被中國的監管機構扼殺。而這只是一系列美國企業進行全球交易時，遭到中國市場監管機構阻撓的其中一個案例而已。

報導說，中國市場監管機構正在審查美企的全球交易中最大一筆，是迪士尼公司(Walt Disney Company)以710億美元收購21世紀福斯公司(21st Century Fox)案，交易截止日期為10月19日。此外，旗下擁有飛機引擎製造商普惠(Pratt & Whitney)等企業的聯合技術公司(United Technologies)，正等待以300億美元收購航空零件製造商羅克韋爾．柯林斯公司(Rockwell Collins)交易的通過審查。

報導認為，中國大陸的反壟斷監管機構很少披露個案的審議情況。許多美企擔心，相對較為不透明的審查過程，可能成為中國報復美國加徵關稅的手段，讓這些談判多年所達成的協議可能成為貿易戰的無辜犧牲品。

北京年利達律師事務所(Linklaters)的合夥人周非（音）認為：「由於目前貿易戰的緊張程度，不排除個別交易會受到牽連。」而中國反壟斷機構國家市場監督管理總局則未回應媒體的詢問。

報導說，中國會拿美企開刀，主要是因為它幾乎已經沒有美國商品可以徵稅了。川普最初對約500億美元的中國商品徵收關稅，中國提出了金額相當的報復措施；但上個月，他又對2000億美元的中國商品加徵10%的關稅，但中國手上已經沒有那麼多美國進口的商品可以進行對等報復。因此，中國只能通過其他途徑給美國製造些痛苦，包括減慢進口商品在的港口通關速度，以及對有在大陸投資的美企進行更嚴格的監管審查，而併購交易的審查正是一個好用的籌碼。

不過，專家認為，阻止美企交易需要付出一定的代價。在中國經濟增長放緩之際，激進的監管措施可能會刺激外國企業撤離中國。春華資本集團(Primavera Capital Group)董事長、高盛(Goldman Sachs)前大中華區主席胡祖六表示，「中國有理由對川普政府的保護主義關稅感到憤怒，但它不太可能把怒火直接發在美國企業身上。」

由於中國的反壟斷法規定，任何在大陸擁有較大市場佔有率的企業，中國市場監管機構都有權阻止這些企業間的併購交易，就算是中國企業或消費者未實質涉入交易案之中。

報導指出，中國掐緊美企併購交易的做法已經引發美國政府的反報復。美國市場監管機構已開始對可能使中國或陸企受益的併購交易採取更嚴厲的立場，今年8月美國國會加強了外國投資委員會的權力，新它可以用更寬鬆的標準阻止外國企業在美國進行購併交易。

報導說，聯合技術公司與羅克韋爾-柯林斯交易的審查仍在進行中。美國政府上週已批准交易，目前中國的批准已是最後一步。而儘管局勢緊張，中國還是批准了一些大型交易，例如微晶片科技公司(Microchip Technology)收購美高森美(Microsemi)，以及貝恩投資(Bain Capital)收購東芝(Toshiba)微晶片部門。

目前尚不清楚中國當局是否會特別審查迪士尼與福克斯的交易，但專家表示，中共對於美國文化在大陸的影響力非常關注，阻止迪士尼與福克斯的交易可以降低美國的影響，也是表明立場的一種好方法。

(中時電子報)