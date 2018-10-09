萬華角頭起底 陳明傑國中就霸凌同學被告

警方逮捕華西街大哥陳明傑。〔謝明俊攝〕

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涉及持搶押人毆傷華西街大哥施正聲，遭萬華分局警方提報為治平對象的陳明傑，在國中時期就因欺侮毆打同學被告，曾遭大安分局傳辦。陳明傑轉往艋舺地區發展，又因強賣光碟片，遭萬華分局偵查隊依組織條例送辦，這次他為了爭搶地盤，還把親哥哥也拉下水，兄弟倆一起被移送法辦。

37歲的陳明傑，是北市知名角頭大安庄老大「黑印度」陳崇賢的侄子，自小就受家族影響，個性非常好鬥逞能。1996年，陳明傑就讀大安區某知名國中時，因暴力毆打凌虐同校同學，遭同學家長告到轄區大安分局刑事組，刑警通知陳明傑父親將他帶到刑事組問訊，最後，在中間人調解下，雙方家長達成和解，對方家長同意撤告後，陳明傑才免去被訴。

陳明傑靠著親叔叔的名號，在北市開始混起兄弟，被吸收投入華西街幫旗下，華西街幫另從桃園招募綽號「東三」的謝宗憲，兩人一起合夥闖蕩艋舺。陳明傑起先是在廣州街販賣色情光碟，但陳明傑卻使用暴力企圖獨佔當地色情光碟市場，加價強迫小攤商向他進貨，而且還威逼小攤商固定進貨量，不從者，就暴力相向，糾眾將小攤商毆打凌虐，萬華分局偵查隊獲報後，將陳明傑依組織犯罪拘提移送法辦。

事後，陳明傑不僅未加收歛，反而更形囂張，憑著年輕力盛，和手下帶有小弟，對華西街幫內老輩大哥不禮貌，持槍將施正聲強押到梧州街地下室東三實業事務所圍毆成重傷，還威脅施正聲賠出三千萬元，才引發這起黑道喋血事件。

(中時 )

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