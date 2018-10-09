醫美事故頻傳！奇美醫推6措施 追求美麗兼顧安全

奇美醫學中心麻醉部婦幼麻醉科主任褚錦承（左）、美容中心主治醫師葉敬淳（右）呼籲民眾慎選有官方認證的醫療機構進行醫美。（曹婷婷攝）

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「為省9萬5整形費 花美役男命喪名醫刀下」、「醫美亂象多！初見就開刀、美容諮詢師強銷」、「部落客打玻尿酸隆鼻竟引發失明！」類似聳動標題讓不少人對醫美又愛又怕，奇美醫學中心麻醉部婦幼麻醉科主任褚錦承指出，醫美事故最常出問題發生在麻醉，誰也不想美麗成功、大腦失敗，麻醉扮演重要角色。

然而，坊間一般醫美診所未必配置專業麻醉專科醫師，有些甚至由護士自行上麻藥，若遇有病人對麻醉過敏尚不至於危害性命，萬一呼吸停止，風險卻是消費者必須承擔，不可不慎。

褚主任強調，有鑑於此，衛福部也已規範8項醫美手術需由專任麻醉醫師進行，預計2019年上路。奇美醫學美容中心主治醫師葉敬淳也強調，坊間醫美品質良莠不齊，民眾要認明該機構與執業人員是否獲得衛福部與醫策會美容醫學品質認證。

葉敬淳提到，醫美亂象不少，民眾往往因貪小便宜，受到低價促銷而吸引，貿然從事醫美行為，他呼籲，有些診所或機構擔心上門大魚飛了，幾乎都是第一次見面就要「動刀」，他提醒，「初見就開刀」或被迫推銷都要三思，畢竟動刀攸關自身權益，一定要多與醫師溝通。

葉敬淳建議民眾慎選相關院所，可從是否落實術前諮詢、術前評估、麻醉評估、術中監控、術後照顧與術後追蹤等6大準則來判斷，讓自己有美麗與安全兼顧的醫療體驗。

(中時 )

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