影》三商盃公益路跑30屆 「真男人」張嘉哲和父親同框

透過第30屆三商盃公益路跑設計別出心裁的獎牌，張嘉哲(左)和父親張寶財被框在鏤空愛心哩，相當有愛。(取自三商盃公益路跑粉專)

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中時電子報
／綜合報導

三商盃公益路跑今年邁入第30屆，是屹立不搖的老字號路跑賽事，今年大會邀請奧運國手張嘉哲，以及在路跑界小有名氣的「張叔叔」父親張寶財聯手代言，透過形象影片詮釋大會主題「I Love ___」，道出父子間的親情之愛，、對跑步的熱愛及對年輕選手的提攜關愛，讓今年賽事洋溢溫馨感性、還有熱血活力。

今年三商盃公益路跑魚12月1日登場，起跑時間改為下午1點起跑，為了呼應大會主題「I Love ___」，主辦單位鼓勵跑友帶著親友參加健康樂活路跑，組別則有21公里競技組、21公里一般組、21公里親子組、10公里路跑組、10公里親子組及4公里加油健走組等6組。

大會在賽道路線上也精心規劃，讓參加親子組的親友，能夠在起點、半馬折返點跟終點三個地方位21公里半馬組的爸爸、老公加油，競賽結束後，下午到傍晚有一連串熱鬧音樂演唱、DJ表演等活動，讓比賽場地二重疏洪運動公園上演一場「運動健身音樂會」。

本屆三商盃路跑的跑衣及獎牌設計也別出心裁，融入賽道景點新月橋、賽道路線、單車、親子、樂活，而且獎牌中間有一個鏤空的愛心，完賽跑友可以用來當相框，把心愛的人放進去被愛心包圍，參加線上訓練營的跑者，也可額外獲得一枚小愛心，可以鑲進愛心獎牌裡。

應邀拍攝大會形象影片的奧運國手「真男人」張嘉哲和「真爸爸」張寶財，演繹父子情深，張嘉哲在影片中表示，透過馬拉松和跑步，和父親找到兩人共通點，也讓原本因為嚴格訓練而緊張的父子關係不再有隔閡，父子倆甚至把小愛擴大，每星期天在台北貓空山上的「國手之道」，帶領年輕長跑選手，磨練長跑技巧、累積經驗。

(中時電子報)

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