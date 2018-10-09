比臉大穴子丼飯來了！「TENYA天丼」台灣首店明天開幕

「全明星烏龍麵定食」多重享受一次滿足，售價330元＋10％。（圖片提供／ TENYA天丼）

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人氣商品「特選海鮮天丼」嚴選40公分星鰻入饌，單點價350元＋10％、套餐價390元＋10％。（圖片提供／ TENYA天丼）
「全明星白飯定食」售價330元＋10％。（圖片提供／ TENYA天丼）
「TENYA天丼HOYII北車店」室內67坪寬敞空間，可容納77席座位。（圖片提供／ TENYA天丼）

在日本有銅板美食稱號的「TENYA天丼」進軍台灣，落腳HOYII北車站，搶在雙十國慶（10月10日）當天正式開幕，店內平均售價約260元，超高CP值挑戰國內丼飯市場。

創立於1989年的「TENYA天丼」，在日本八重洲開設首間門市，兼具美味與平實價格擄獲消費者，目前全日本有218家分店，海外足跡遍佈印尼、菲律賓、泰國及台灣。TENYA天丼台灣店耗時2年籌備，採日本直營方式營運，未來將持續在台展店，明年開設雙北街邊店，預計2022年全台展店數達25間。

店內提供單點、套餐或定食3種選擇，同步引進日本排行榜冠軍「TENYA天丼」，嚴選台東池上米炊煮，保持米粒彈性與濕潤度，擺上2尾碩大黑虎蝦、花枝、炸魚、地瓜及四季豆，酥脆外皮與軟嫩內餡在口中混合，迸出全新滋味。招牌料理「特選海鮮天丼」選用比臉大穴子(星鰻)為食材，長度約35至40公分，讓喜愛海鮮饕客大呼過癮，秉持原始日式手法製作餐點，帶給台灣消費者味覺新滿足。

好禮大方送，即日起至2019年1月3日，凡於HOYII北車站單筆消費滿699元，有機會抽中日本福岡來回機票，得獎名單將於2018年10月25日、2018年11月29日、2019年1月4日公布。

(中時 )

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