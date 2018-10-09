地空聯合作戰 戰機、直升機、戰車、甲車齊出

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）

友善列印
中時
國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）
國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）
國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）
國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）
國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，蔡英文總統校閱、友邦巴拉圭總統阿布鐸觀禮。包含戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。因為是最後1次聯合演練，不少軍事迷一早更在營區外守候，希望拍下精彩的一幕。

軍方表示，此次演練動出動25架AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹、OH-58D戰蒐直升機、CH-47D運輸直升機，4架F-16、4架IDF戰機、7輛雲豹八輪甲車及CM11勇虎式戰車、566名官兵投入演訓。

此外退警張祉道在營區外遞交陳情書給總統府。他說，憲法給予人民表達意見的自由，希望總統能聽近基層的聲音，與警消人員站在同一線。

(中時 )

備享尊榮！美乘客抓狂 荷出動兩F… 好像金門! 葉門鐵匠用戰爭彈片鑄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。