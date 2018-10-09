地空聯合作戰 戰機、直升機、戰車、甲車齊出

2018年10月09日 19:34 中時 賴佑維

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。（賴佑維攝）

國軍9日在桃園市601旅進行「地空聯合作戰」演練，蔡英文總統校閱、友邦巴拉圭總統阿布鐸觀禮。包含戰機、直升機、戰車、甲車齊出，過程逼真。因為是最後1次聯合演練，不少軍事迷一早更在營區外守候，希望拍下精彩的一幕。

軍方表示，此次演練動出動25架AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹、OH-58D戰蒐直升機、CH-47D運輸直升機，4架F-16、4架IDF戰機、7輛雲豹八輪甲車及CM11勇虎式戰車、566名官兵投入演訓。

此外退警張祉道在營區外遞交陳情書給總統府。他說，憲法給予人民表達意見的自由，希望總統能聽近基層的聲音，與警消人員站在同一線。

(中時 )