結婚十年才懷孕子宮卻閉不緊 36歲媽躺床3個月保胎兒

2018年10月09日 18:50 中時 鄭郁蓁

我一定要保住寶寶！36歲的林小姐結婚10年，一直想要寶寶，好不容易透過人工受孕才懷孕，不料懷孕中期就發生子宮頸閉鎖不全，子宮頸口打開2公分，險些流產，所幸醫師緊急替她做子宮頸環紮手術，臥床安胎3個多月，除了洗澡、如廁，其餘時間都不能下床，雖然辛苦，但終於足月產下健康男寶寶。

收治病例的國泰醫院婦產科主治醫師陳俐瑾表示，女性懷孕時子宮會像水球被撐大，正常子宮頸會閉鎖起來，且長度至少有2.5公分，若子宮頸過短就代表早期子宮收縮或子宮頸閉鎖不全，就會有流產、早產風險。

陳俐瑾表示，子宮頸閉鎖不全，多發生在懷孕中期，約14到28周時，任何年紀都會發生，非僅限於高齡者，發生機率約500到2000分之一，但曾經多次流產者、子宮頸因生產破裂者，或是曾接受過子宮頸手術者為高風險族群，且不會有任何症狀、疼痛，除非透過規律產檢進行子宮頸長度篩檢或是高層次超音波，否則很難察覺。

林小姐說，婚後努力已久卻始終無法懷孕，2年前就醫檢查才發現患有多囊性卵巢症，因而不易受孕，後來，透過人工受孕雖幸運一次成功，但產檢竟發現有子宮頸閉鎖不全，讓她相當擔心。

陳俐瑾說，林小姐在懷孕22周時做高層次超音波發現子宮頸已打開2公分，甚至內診都可看到羊水囊，隨時都有早產危機，緊急收治住院並進行子宮頸環紮手術，用不吸收的縫線將打開的子宮頸做環型縫合，並給予安胎藥，才保住小孩。

林小姐表示，她很擔心好不容易懷上的寶寶有狀況，只能成天臥床安胎，除了如廁、洗澡，其他時間都躺在床上，連洗澡也只能坐著；丈夫不但要上班，還要每天奔波幫她買餐食。所幸，最後順利養胎到足月，38周時剖腹產下2240公克的健康男寶寶，如今已4個月大。

(中時 )