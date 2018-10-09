鐵路便當節下月登場 人氣鰻魚飯每日限量100份

2018年10月09日 18:53 中時 王思慧

已連續四年參展的西武鐵道今年帶來鰻魚飯便當。（王思慧攝影）

台鐵則帶來花蓮餐務室特別推出的「洄瀾馬告雞排便當」及「花東特蔬便當」，特別以原住民傳統口味入菜。（王思慧攝影）

台灣鐵路便當節將於下月2日至5日登場，今年集結22家來自日本、韓國、瑞士、斯里蘭卡及台灣。今年來自日本的鐵道業者共有15家，其中西武鐵道今年帶來人氣川越鰻魚飯便當，每天限量100份；京急電鐵則推出酥炸鮪魚排便當、燒烤青花魚棒壽司，去除魚腥味讓消費者更容易享用。台鐵則準備花蓮獨有的馬告便當及山豬肉便當，在活動現場都吃得到。

已連續四年參展的西武鐵道帶來鰻魚飯便當，西武鐵道、王子大飯店管理顧問公司台北分公司副總貝田雅尭表示，川越不但有老街與舊建築等豐富的人文脈絡，距離東京只有45分鐘車程，旅客不用到熱門景點人擠人，還能吃到最道地的鰻魚料理，希望藉由此次參展，讓更多人發現這些景點。目前定價一個便當100元，還送便當提袋，每天限量100份。

京急電鐵則推出酥炸鮪魚排便當，單價250元，每日限量40個，燒烤青花魚棒壽司180元，每日限量70至90個，還有助六壽司，這次特別去除魚腥味，讓便當吃起來更爽口美味。今年剛好是京急電鐵120周年，只要在展區購買便當，就贈送小提袋，現場也會販售京急電鐵吉祥物周邊商品。還有三崎口、葉山、橫須賀3條路線的一日周遊券套票，售價分別為台幣1000元、900元、900元，比日幣售價更划算。

另外，山陽電車推出優惠價新台幣550元姬路旅遊券，以及原創商品限量販售；南海電鐵則販售造型鬧鐘與列車模型；IGR岩手銀河鐵道推出年曆、鑰匙圈、便條紙、刺繡毛巾布手帕；信濃鐵道還有電車模型等。

台鐵則帶來花蓮餐務室特別推出的「洄瀾馬告雞排便當」及「花東特蔬便當」，特別以原住民傳統口味入菜，有特殊香料、山豬肉及洛神花等，不用搭火車就可蒐集到全台各地特色台鐵便當。

今年來自日本的鐵道業者共有15家，包含IGR銀河鐵道、一畑、山陽電氣、江之電、西武鐵道、京急電鐵、東武鐵道、肥薩鐵道、信濃鐵道、南海電鐵、淡路屋、道南漁火、銚子電鐵、青森鐵道、JR東日本。其他參展單位還有韓國Bobby Box、瑞士冰河列車、斯里蘭卡國鐵，以及台灣在地業者福井食堂、鬍鬚張、炸鷄大師。

(中時 )