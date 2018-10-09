乾隆、凌雲徹會選誰？「炩妃」脫戲說真心話

2018年10月09日 18:41 中時電子報 蔡曉婷

衛嬿婉為勾搭皇上用了許多招。（圖／翻攝自愛奇藝）

李純感動炩妃最後一幕仍顯現出對凌雲徹「柔軟的一面」。（圖／翻攝自騰訊視頻）

大陸夯劇《如懿傳》本月15日將播出完結篇，昨(8日)播出的劇情中，御前侍衛凌雲徹因皇帝乾隆的妒心，加上「炩妃」衛嬿婉在一旁搧風點火，衰遭下旨接受宮刑變成「公公」，引發劇迷憤慨不平。而飾演「炩妃」的女星李純最近接受媒體訪問，坦言飾演這個和她個性大不同的角色是項挑戰，若她是炩妃，一定頭也不回的選擇凌雲徹。

《如懿傳》即將播出最後高潮，最近網上熱傳關於飾演「如懿」的周迅憤而決定斷髮，也斷去與「乾隆」霍建華過去情份的片段，其中如懿因不滿炩妃獻上煙花女子給皇帝，便決定把炩妃叫來攤牌，直說：「妳算計本宮，逼死凌雲徹，還害得永璂鬱鬱抱病，這是家事，如今妳膽大妄為，攪亂國政，樁樁件件哪樁冤了你？」可說大快人心。

劇中「魔王」炩妃李純先前受訪笑說演過炩妃不敢再演壞人，剖析炩妃心中唯一有愛的空間只留給凌雲徹，並預告她演到最後也忍不住流淚，因為終於顯現出炩妃心中「還是有柔軟的地方」，而最近她接受《聯合新聞網》訪問，也說自己不會因為事業放棄「對的人」，她對乾隆的「渣」很受不了，還是偏愛凌雲徹的忠厚老實。

(中時電子報)