白天教書 晚上淫趴兩女戰9男 新北幼教女師辦「吃到飽」淫趴起訴

(示意圖/達志影像)

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中時

王姓幼教保母為了賺取生活費用，竟然想起多P吸引男客方式，還打起「6小時不斷電」等口號招徠男客辦起多P性愛趴，警方循線查獲時，發現王女及另名劉女一絲不掛的與9名男子激戰，現場還有10個已用過的保險套，新北地檢署今依媒介營利姦淫猥褻罪嫌起訴王女。

32歲王姓保母今年5月間在臉書上開了「夫妻情侶單身男女互動聯誼團北部地區聯誼會（速速開團）」名義，還聲稱姓愛趴6小時「不斷電吃到飽」，藉此招攬男客。

為了吸引男客上門，王女在臉書表示「5/26台北場／地點土城某摩鐵」、「163/43/大D優質正妹人妻」、「160.5/70.32歲40E（我的）」，還聲稱「女生很哈大棒棒」、「女生希望幹整晚」等，希望以3500元代價吸引20至25名男客上門。為了湊足女伴人數，王女還以3000元代價請來49歲的劉女助陣。

警方網路巡邏發現這個多P性愛派對訊息後，根據貼文的時機地點前去查察，果然在房裡破獲了這個號稱「6小時不斷電」的多P性愛派對，還發現王、劉2女正在和洪姓、張姓、許姓、陳姓、杜姓、張姓、林姓、吳姓、蕭姓等9名男子激戰中，現場還有10個已經使用、內有精液的保險套。

參加的9名男子當中，有人供稱「以為是種吃到飽的概念，就看你的體力能夠做幾次」，想要多上佔便宜；也有人向警方抱怨，王女將參加女子形容得身材火辣，但到現場一看卻是年近半百的女子，「只能硬著頭皮上！」

警方依違反社維法將劉女及9男裁罰，並將主辦這場性愛派對的王姓幼教老師送辦，新北地檢署9日依媒介營利姦淫猥褻罪嫌起訴王女。

(中時 )

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