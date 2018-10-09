金門反登陸「軌條砦」遭破壞 鄉親憂戰地遺產不保

金門海岸反登陸「軌條砦」被譽為國際級的戰地史蹟和特色地景。（李金生攝）

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〈金門縣戰地史蹟學會〉常務理事董森堡強調，戰地遺產「軌條砦」應受到妥善維護。（李金生攝）
金寧鄉長陳成勇關心戰地遺產，要求廠商盡快改善和復原。（李金生攝）
坐落於沙崗海岸的安東一營區，如今由金管處開闢為軍事景點。（李金生攝）
沙崗海岸的「蚵道」受損，金寧鄉公所雇工改善，卻發生「軌條砦」受損憾事。（李金生攝）
反登陸「軌條砦」遭到破壞，傾倒埋沒在沙灘上，讓民眾感到痛心和遺憾。（李金生攝）

金門海邊反登陸「軌條砦」是國際級特色地景，金寧鄉安東一營區所在的沙崗海岸，卻因修復蚵道時施工不慎，毀損數座出現大缺口。當地民眾深感遺憾和痛心，金寧鄉公所今（9）日責成承包商改善，希望盡快恢復原狀。

在兩岸軍事高度對峙年代，海岸反登陸的軌條砦與雷區、反空降樁並稱金門戰地的3大重要防禦工事，如今隨著兩岸緊張關係緩和，這些被視為冷戰時期的國際級地景，已蛻變為當地重要的觀光人文資源，吸引大批中外遊客來到。

但當年爆發「古寧頭戰役」，也是延伸戰場之一的沙崗海岸，卻因安東一營區旁讓蚵民出入的「蚵道」破損，承包修復工程的廠商在作業時，不慎移除破壞數座軌條砦，導致原先串連成排的工事出現大缺口。

當地民眾痛心指出，在軍管時代破壞軌條砦，一定會判軍法或管訓，現在時代不同了，但當年國軍胼手胝足構築的工事，仍應受到應有的保護才對，否則破壞一根就少一根，這些戰地遺產總有消失的一天。。

〈金門縣戰地史蹟學會〉常務理事董森堡也表示，廠商在施工時可以採取更溫和的作業方式，先將妨礙作業的軌條砦吊離，完成蚵道修復工程後，再回置原地為宜。

鄉長陳成勇對此十分重視，已要求建設課發文包商，務期盡快改善和恢復原狀，讓境內戰地史蹟得到最好維護。

(中時 )

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