雙和區首座共融性遊戲場今天啟用

2018年10月09日 19:31 中時 葉書宏

新北市雙和區首座共融性遊戲場9日在中和四號公園內正式啟用。（葉書宏攝）

新北市雙和區首座共融性遊戲場9日在中和四號公園內正式啟用。（葉書宏攝）

新北市雙和區首座共融性遊戲場9日在中和四號公園內正式啟用。（葉書宏攝）

新北市雙和區首座共融性遊戲場9日在中和四號公園內正式啟用。（葉書宏攝）

新北市雙和區首座共融性遊戲場9日在中和四號公園內正式啟用。（葉書宏攝）

新北市雙和區首座共融性遊戲場今（9日）在中和四號公園內正式啟用，由副市長李四川主持啟用儀式，遊戲設施以多元、探索、安全性及共融性等設計為目標，結合鄰近國立台灣圖書館藝文意象，打造以「書本」為主題造型的溜滑梯，全台中相當少見。

新北市政府為改善傳統罐頭式遊具，限制小朋友想像空間及缺乏無障礙設計等缺失，於各區逐一汰換老舊遊具，並新闢具特色的多元遊戲場以符合民眾期待，在雙和地區選定中和四號公園進行共融性遊戲場闢建工程，設施場域面積約754平方公尺，總工程經費約760萬元。

李四川出席主持啟用儀式，更親自體驗以「書本」為主題造型的溜滑梯，他強調，共融性遊戲場將為小朋友們帶來更多創意，非常適合親子利用假日時間一起到公園遊玩。

中和區長柯慶忠表示，除了溜滑梯外，還有鉛筆造型的洗手、洗腳池，同時也設置水畫牆、哈哈鏡、音管鐘等遊具，讓大小朋友同樂，身障兒童更可以放心遊玩，落實「共融」精神，期盼能帶給中和、永和居民更優質的遊憩空間。

柯慶忠強調，公園的遊戲場不再是大眾臉的塑膠遊具，具有創意、富挑戰性的多元設施，正擄獲孩童們的心，讓「玩」成為所有人的權利，歡迎雙和區家長帶著家中的寶貝一同來公園體驗。

(中時 )