「新北市沒政府？」永和當街鬥毆自稱黑幫討債

新北市永和區永平路建案「勝開大地」8日下午4時許驚傳聚眾鬥毆事件，雙方人馬當街上演全武行。（葉書宏翻攝）

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新北市永和區永平路建案「勝開大地」8日下午4時許驚傳聚眾鬥毆事件，雙方人馬當街上演全武行。（葉書宏翻攝）

前新北市副市侯長侯友宜今年代表國民黨參選新北市長，曾任警政署長，主打讓市民安居樂業，對於治安相當重視，然而，近來新北市永和區眾鬥毆事件頻傳，據新北市政府警察局統計，永和今年列管鬥毆、出動快速打擊部隊案件高達8件，不禁讓民眾擔心害怕，「難道選舉要到了，新北市沒政府嗎？」

永和區永平路建案「勝開大地」8日下午4時許驚傳聚眾鬥毆事件，雙方人馬當街上演全武行，雙方疑因工程款項問題大打出手，連一旁的桌椅都被拿來當攻擊武器，期間還有人叫囂自稱是「松聯幫」幫派份子，行徑十分囂張。

永和警分局獲報迅速到場，初步調查發現，45歲李姓男子率6名友人前往建案「勝開大地」旁福利社，向41歲邱姓男子追討大理石工程款，雙方一言不合發生肢體衝突，6人攻擊邱男及其友人，有人甚至隨手拿起一旁的桌椅攻擊，造成多人擦傷。

警方到場後雙方態度相當強硬，堅持互控傷害，警訊後依刑法150條妨害秩序罪、277條傷害罪移送新北地檢偵辦。

目擊民眾指出，當時下午4時許，大白天一群人街頭鬥毆，「討債討成這樣，還有人自稱黑幫，難道新北市沒政府嗎？」

(中時 )

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