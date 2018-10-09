出席國慶晚會 蔡英文再喊團結 繼續向前

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崔慈悌

蔡英文總統今晚出席國慶晚會，細數這一年來的改革和建設成果，要大家保持信心。她說，當我們團結打拚，再加上海外僑胞跟國際友人的支持，沒有哪一個挑戰不能克服。「所有的台灣人民，不分你我，團結堅定，繼續向前，這就是台灣共好」。

蔡英文今晚出席「2018藝氣風發‧台灣共好」國慶晚會表示，今年的國慶主題是「台灣共好」Taiwan, Together。回顧這一年以來，國際上的政經局勢有很多變化。但是因為全體台灣人民的努力，我們發揮韌性，一關一關的度過。

蔡英文指出，今年台灣也有很多好消息。像是夏天時在雅加達、巨港的亞運，台灣選手創下了二十年來最好的成績。或者像是這一年的經濟表現，不只總體經濟數據好，也獲得國內外重要企業以FDI、設置研發中心、技術合作等方式紛紛加碼，投資台灣，給我們肯定及支持。

她說，政府也以軍公教加薪，以及提升基本工資來帶動一波產業的加薪。以往低薪的代名詞22K，明年一月將要走入歷史，成為歷史名詞了。政府也推動稅改、推動社會安全體系，把民眾憂慮的稅制公平問題、居住正義問題、老幼照顧問題、治安毒品問題一個一個解決。「這一年來，無論是改革或建設，都有很多成果」。

蔡英文強調，這一年來，台灣確實遇到不少挑戰。但是她要請大家保持信心，當我們團結打拚，再加上海外僑胞跟國際友人對我們的支持，沒有哪一個挑戰，我們不能克服。她也相信台灣一定會越來越好。

(工商 )

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