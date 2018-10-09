《如果愛，重來》辦豪華殺青酒 張書豪狂讚柯佳嬿結果很受傷

2018年10月09日 19:46 中時 林淑娟

《如果愛，重來》舉辦殺青酒。（歐銻銻娛樂）

《如果愛，重來》舉辦殺青酒。（歐銻銻娛樂）

張書豪、柯佳嬿、吳岳擎。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《如果愛，重來》日前舉行殺青酒，張書豪平常在劇組一天到晚跟柯佳嬿鬥嘴，殺青酒上一反平常狂讚柯佳嬿，本以為柯佳嬿也會回以讚美，沒想到柯佳嬿只是笑而不語，讓張書豪直呼：「算了啦！我有點受傷，我們趕快結束這個話題好了！」

導演林子平特地將殺青酒辦在五星級飯店池畔酒吧，還訂下男生穿西裝、女生穿禮服的dress code，柯佳嬿、張書豪、吳岳擎、李李仁、陳幼芳、林可彤、陳乃榮、鄧九雲、魏蔓、葛蕾、陳詩媛、劉明勳、楊震震、黃豪平、林意箴都出席。林子平導演說：「殺青酒就是慰勞工作人員，希望能給大家一種尊榮感。」看到工作人員一個比一個還隆重打扮，被虧穿得太休閒的柯佳嬿笑說：「我沒想到大家真的會穿這麼正式，如果平常拍戲也穿這樣多好，畫面多好看啊！」

最早到的張書豪滿場跑，忙著發放自製的號碼牌給工作人員，他說：「準備了20個紅包給大家抽，雖然錢不多，但是是我的一點心意啦！」被網友封「長不大」專業戶，張書豪說：「其實我在每部戲裡的『長不大』都不太一樣，這次一定能帶給大家更多共鳴，是很多男人在婚姻中都會犯的錯。」

李李仁此次在《如果愛，重來》飾演一個關鍵的靈魂人物，李李仁說：「其實我孩子現在已經大了，歡迎大家不要只是找我演靈魂人物，我現在可以演重要角色了！」林可彤產後復出第一部戲就是《如果愛，重來》，她表示有小孩之後，拍戲反而像度假，回去帶孩子就像上班，她開玩笑說：「感謝大家給產後婦女機會，給我放風的機會。」

吳岳擎這次在《如果愛，重來》不但要跟柯佳嬿談戀愛，還跟好兄弟張書豪為了柯佳嬿有許多矛盾，第一次跟這麼多有豐富經驗的演員合作，吳岳擎笑說自己很像越級打怪，吳岳擎說：「這檔戲真的讓我學到很多，不管是佳嬿還是書豪都給我很大的幫助。」與他對手戲最多的張書豪與柯佳嬿，也給予他許多肯定，就連導演林子平也說：「吳岳擎真的進步很多。」

(中時 )