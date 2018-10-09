彰化市長參選人林世賢 將爭取路口即時空品監測顯示器

為了讓所有彰化市民都能即時掌握彰化市區空氣品質狀況，民進黨籍彰化市長參選人林世賢(左2)宣布若當選將爭取在各大重要路口設置空品即時監測顯示系統。(謝瓊雲攝)

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台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民(右)出席政見發表記者會，為林世賢背書，若有更多儀器蒐集數據，更有助益於產官學界的數據分析。(謝瓊雲攝)
彰化縣醫界聯盟理事長錢建文(右)也大力支持這項政見，表示透明公開又即時的空汙資訊，更能讓民眾立刻因應採取預防方法，更能促進健康。(謝瓊雲攝)

爭取好空氣！即時公開資訊，讓空汙透明化。彰化市長參選人林世賢9日在競選總部召開政見發表記者會，為了落實健康政見，他指出將爭取在彰化市內各重要路口增設空品即時監測顯示器，讓民眾能隨時知道現在的空品、即時因應。

根據醫學研究，台灣十大癌症死因中，有七個和空氣汙染有密切相關，顯示PM2.5對心血管、腦部及肺癌皆有影響；其中空污更高居肺癌六成的成因；林世賢指出，目前全彰化縣僅在22所校園內有設置空品監測器，事實上路口才是PM2.5最嚴重的地方。

林世賢表示，空汙資訊公開、透明和即時，才能喚醒民眾的危機意識。路口的空品監測系統能真實反映當下PM2.5數值，讓民眾即時應變；若能當選市長，將在彰化市幾大重要交通路口設置監測顯示器，讓民眾都能即時戴上口罩、保護自己和小孩。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民以美國芝加哥正在進行的都市間設計化為例，說明智慧監測器如何即時測量、蒐集有害物質數據；他說目前儀器單價既已降至6000美元，彰化市長期處於空汙嚴重的台中市下風處，若能設置即時監測儀器，將可促進大學、公部門，與社區民眾一同參與，對台灣中部空污擴散、與污染源進行分析。

彰化縣醫界聯盟理事長錢建文則說，目前中央環保署的空品監測做法，是採過去8小時移動平均數值，無法立即反映空汙變嚴重對健康的危害，加上彰化縣內並沒有交通空品監測站。若能將大馬路邊的空氣汙染資訊以監測顯示儀器在路口揭露，方便市民取得正確、及時的空汙資訊，才能採取正確的危害預防方法，更能有效預防疾病，促進健康。

(中時 )

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