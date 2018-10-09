富少輸賭百萬害父公司被潑漆 承億文旅董座：用一輩子反賭博進入校園

承億文旅公司董事長戴俊郎強調他會用一輩子力量，防堵賭博進入校園。（承億文旅提供）

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呂妍庭

知名的嘉義市承億文旅集團，疑因15歲小開涉入運動網路簽賭積欠千萬龐大債務，7日晚間公司遭潑大片紅、黑油漆，承億負責人戴俊郎發出聲明，心情沉痛坦言是兒子涉入簽賭招禍，與公司營運無關，今9日接受媒體電訪時，一度講到哽咽痛哭，說太離譜了！「這什麼世界？台灣怎麼變這樣子？」，強調他和他的公司會努力不讓賭博進入校園，「我會用一輩子力量來努力這件事」。

戴俊郎以父親角度談潑漆事件，電訪中一度哽咽，強調他為了不讓更多小孩受害，甚至銀行可能抽銀根的壓力，就算賠上公司名譽也要把這件事公布出來，說為了自己家庭的私事，把承憶文旅的名字賠進去，對跟他一起努力上來的幹部，「都不知道該怎麼交待」，對公司員工他很抱歉,但他只希望簽賭不要再進入校園。

戴俊郎首先承認沒把兒子教好，說15歲的兒子精神不濟，上課老師都說他在打瞌睡，「原來晚上都在下注」，說現在用手機、電腦就可以下注，「什麼鬼都可以下」，一個禮拜後沒錢可以下了，兒子說學長組頭鼓勵他繼續下，還說再玩就會翻本，結果欠了6、700萬元，「怎麼能讓一個小孩子這樣下？盜亦有道啊！」。

戴俊郎認為不該再有其他孩子受到這種傷害，表示他公司有400多名員工。他要照顧400多個家庭，因為他的私事，影響公司名聲，「很對不起員工」。還說真的很難過，竟讓兒子每天看當組頭的學長，每天賺好多錢，價值觀因此扭曲，強調他就只有一個訴求，希望賭博不要進入校園，「有這麼難？」，「這太離譜了！台灣怎麼會變這樣？」，強調他會用一輩子的力量，努力不讓賭博進入校園。

(中時 )

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