乃卡巴精雞蛋流向？ 農委會：應由嘉縣衛生局追回

2018年10月09日 20:15 中時 游昇俯

針對義進金公司供應全聯蛋品被驗出含有「乃卡巴精」殘留，農委會9日表示，該批問題蛋7月驗出藥物殘留，農委會防檢局即連同源頭牧場所在地彰化縣動物防疫所，對該牧場進行移動管制及採樣抽驗，後續檢驗結果符合規定，但驗有藥物殘留的蛋品應已流入市面，問題蛋應由嘉義縣衛生局追回。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，今年7月縣市政府例行性抽驗具產銷履歷驗證之家禽產品，統一交由中央畜產會檢驗，在950多件樣品中，由嘉義縣政府抽到一間牧場產銷履歷的蛋品，含有不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」殘留0.05 PPM，畜產會便將檢驗結果公文回覆嘉義縣政府，同時副本農委會，防檢局即裁罰3萬元。

李宜謙說，農委會並依據副本，追溯這批雞蛋來自於彰化縣的家和畜牧場，因此由防檢局連同彰化縣動物防疫所，就該場進行移動管制及採樣抽驗，並撤銷該場履歷驗證資格。他說，因彰化縣防疫所後續抽驗雞蛋符合規定，故於8月14日解除移動管制，家和畜牧場也再提出履歷申請，已於9月17日恢復其驗證資格。

李宜謙說，因彰化縣防疫所抽驗結果符合規定，故推測7月抽驗含有「乃卡巴精」殘留雞蛋已流入市面，應由嘉義縣衛生單位追回；並因當初是抽驗發現有藥物殘留，農委會無法知道實際數量。

(中時 )