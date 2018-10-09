美方拋台海周遭軍演 馬英九2句話解讀

前總統馬英九（前中）9日南下台中輔選，與北區市議員參選人陳文政（右）、立委江啟臣（後左二），到北區東興市場內拜票，藍營帥哥3合體，婆婆媽媽驚呼「好帥！」，搶著與3人合影。（張妍溱攝）

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中時電子報

馬英九今（9）日到台中輔選，支持者紛紛問馬英九什麼時候再出來選？不過馬英九都是笑而不答。當被問到美方拋出11月中在台灣海峽周遭軍演的看法，馬英九指出，現在還沒看到有進一步規劃，只是目前有這樣的說法而已。

近來人氣升溫的馬英九9日上午到台中，陪同中國國民黨台中市議員候選人陳文政前往北區東興市場掃街拜票，沿途都有許多支持者詢問馬英九「什麼時候再出來選？」馬英九都是笑而不答。

接受媒體聯訪時，馬英九則強調，台中市非常重要，2008大選時，他就是從台中出發，過了10年還是一樣「2018台中出發」。

馬英九也表示，到目前為止國民黨提名的台中市長候選人盧秀燕跟民進黨提名的林佳龍民調結果都很接近，所以我們必須要加強拜票，因為國民黨有勝選希望是相當大。

馬英九日前在屏東內埔表示，國民黨在他任內丟失政權相當自責，這次全力到各地輔選掃街，唯有贏得2018才能邁向2020。根據《中評網》報導，馬還指出，民進黨上台後一直追殺國民黨，面對綠營打壓，國民黨要更團結，民進黨執政兩年但民意已經翻轉了，年底選戰就是表達憤怒的時機。

媒體也關注大陸、美國經貿衝突越演越烈，美方更拋出11月中在台灣海峽周遭軍演的看法。馬只回應說，現在還沒看到有進一步規劃，只是目前有這樣的說法而已。

(中時電子報)

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