好像金門! 葉門鐵匠用戰爭彈片鑄刀

葉門的雙刃彎刀(jambiyya)現在是由戰爭的殘骸製作的。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

葉門內戰幾乎無不止息，沙烏地阿拉伯組成的聯軍不斷的對胡賽民兵的控制區域轟炸，結果導致數千平民的死傷，大量的飛彈、炸彈碎片散落全國。現在形成一種另類生意，兒童、農民和其他人會收集彈片，出售給鐵匠，做出精美的雙刃彎刀。

美聯社報導，葉門的雙刃彎刀(jambiyya)是相當著名的，刀身是精鋼製作，刀柄的形狀各異，廉價的由木頭製作，中等級的是水牛角製，更昂貴的還有犀牛角、象牙製成。新匕首的價格從100美元到150美元不等，如果是祖傳並且具有家族歷史，可能價值高達數十萬美元。

葉門的鐵匠，用彈片來鑄刀。

彎刀是身分與聲望的象徵，也是榮譽與勇氣的表現。這樣美麗的刀都需要進口鋼材，不過受到戰爭的影響，葉門如今很難有正常的海外貨運，因此刀匠乾脆就地取材，將轟炸後的彈片當成鑄刀的材料，一公斤的鋼質彈片，大約500里亞爾（不到1美元），這個價格是進口鋼的一半。

50多歲的鐵匠葛荷馬里(Ghomari)說，他的手藝是世代傳承，從小就向父親習得。他說，鑄刀曾經是有利可圖的工作。但如今經濟凋敝，局勢不穩，許多人已經離開了，戰亂的日子，也沒什麼人要買這樣的藝品。

雖然如此，他還是把鑄刀當成每天的工作，也會到處挑鋼材，除了彈片，他也會收購卡車和汽車的殘骸，他說「卡車的鋼料是最好的。」

葉門目前分列成兩塊，一邊是曼蘇爾·哈迪總統的民選政府，目前的治地在亞丁。而首都沙那在2014年就被什葉派胡塞叛軍所佔領，雙方戰爭已持續4年。

2015年，美國支持沙烏地領導的遜尼派國家聯盟，於2015年3月參加了這場戰鬥，發起了一場場無情的空襲，大量的美製武器炸在葛荷馬里的家園，然而戰爭還是沒有結果。

葛荷馬里說，戰爭對這塊土地也不是什麼新鮮事，事實上，他的父親在40多年前，就已經用戰車踏板、砲彈和火箭彈碎片製作刀具。因為1962~1970年，葉門也有慘烈的內戰。

(中時電子報)

文章來源：Yemeni smiths beat missiles into knives, not ploughshares

地空聯合作戰 戰機、直升機、戰… 陸為保護東風21購入S400？ 俄專…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。