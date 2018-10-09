桃機驚見陸男裸奔　旅客：以為在拍戲

2018年10月09日 20:40 中時 陳麒全

桃園機場第二航廈管制區內，9日下午有一名男子突然全裸狂奔，不少旅客都看到他邊脫邊跑一直脫到全裸，全裸男子雙掌合十、口中念念有詞，接著還向跪地膜拜，似乎在執行什麼儀式。（旅客提供）

桃園機場第二航廈管制區內，9日下午有一名男子突然全裸狂奔，不少旅客都看到他邊脫邊跑一直脫到全裸，全裸男子雙掌合十、口中念念有詞，接著還向跪地膜拜，似乎在執行什麼儀式。（旅客提供）

桃園機場內有人裸奔？！桃園機場第二航廈管制區內，9日下午有一名男子突然全裸狂奔，不少旅客都看到他邊脫邊跑一直脫到全裸，還有旅客以為是在拍戲感到驚奇，航警與機場保全獲報趕到現場處理，男子疑似情緒不穩，最後不願就醫，依照行程搭機飛回中國深圳，結束一場鬧劇。

桃園機場在9日下午2時30分許航廈管制區內，一名男子突然有怪異舉動，在航廈內裸奔，由於該時段也算是起飛熱點，所以有不少搭機旅客都見到他邊跑邊脫，最後脫到全裸後，才倒在第二航廈的免稅商店區內，航警與機場保全獲報後趕到現場，只見全裸男子雙掌合十、口中念念有詞，接著還向跪地膜拜，似乎在執行什麼儀式。

航警與保全人員只好先到免稅店拿紙箱幫他遮蔽裸體，然後拿衣服給他穿上，在旁的旅客有的在訕笑，有的連忙躲避離去，有的還以為是不是在拍戲，還東張西望的尋找攝影機。

航警調查，這名男子是中國籍，他準備搭乘下午16時30分的班機回到中國深圳，但是他在下午2時許，不知何故突然從第二航廈免稅店南側泡茶區前開始奔跑，並一件件的脫去衣褲，一路狂奔衝往北側衝，讓不少準備搭機的民眾驚見，紛紛協助通報航警與保全，該名男子一路跑到北側免稅商店區已是全裸，並有怪異舉動，但並沒有攻擊他人的動作，航警與保全員趕來制止後，先拿來紙箱遮擋，並將他沿路脫去的衣物找齊後穿上，他才稍微平緩情緒。

航警表示，男子剛始疑似情緒不穩、不願意多作回答，在情緒稍穩後，精神恍惚地自述，說有吃一些安眠藥，但自己不知為何會脫衣狂奔，男子在精神狀況恢復後，也不願意送醫檢查，因此讓他搭上原本預定的班機，飛回中國深圳，也結束一場鬧劇。

(中時 )