台中》馬英九、胡志強站台力挺 為黃馨慧催票超人氣

前總統馬英九（中）與前台中市長胡志強（左）9日同台，為國民黨台中市西屯區議員站台催票，全場氣勢強強滾。（盧金足攝）

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前總統馬英九送上「菜頭」象徵好彩頭，祝福台中市議員黃馨慧高票當選。（盧金足攝）

前總統馬英九、前台中市長胡志強、立委江啟臣9日到台中市西屯區市議員參選人黃馨慧競選總部輔選造勢，肯定她長期推動反酒駕、反空汙、監督民生議題與市政專業度，還在競選總部看板牆寫下「力挺」兩字，預祝黃馨慧及里長高票當選，全場振臂高喊「凍蒜」、「凍蒜」，馬英九送上「菜頭」象徵好彩頭，祝福黃馨慧高票當選，

馬英九說，他擔任台北市長及總統期間，黃馨慧持續推動反酒駕，地方民代關注公共政策十分難得，台灣酒駕問題依然存在，但至少比前幾年要好，黃馨慧的努力造福很多人。

「全世界目前沒人反核、只有人反碳！」馬英九表示，當總統8年間到18間大專院校演講，最後都會問學生「廢核和減碳何者優先？」，在場聽眾8成以上都認為減碳優先；去年815大停電全民開始認真思考能源議題，黃馨慧深知缺電嚴重後果，協助連署「以核養綠」公投，減少用煤發電，還給民眾好空氣。

胡志強說，西屯區大鵬新城眷村，當年是國防部規畫興建，完工後至今，部分未完善的設備及小型工程，黃馨慧幫忙爭取、施工；對於照顧長輩健康，黃馨慧主張恢復65歲以上老人健保補助，減輕家庭中年輕人代繳壓力，是一位認真優質的好議員。

「11月24日是對執政黨滿不滿意的考試，而非一場地方選舉！」江啟臣呼籲用人民意志，展現對政府的不信任，要讓執政黨知道何謂「謙卑」，優質問政、認真監督的黃馨慧一定要當選，才能為民喉舌，監督各項市政弊端。

隨後，馬英九送上「菜頭」象徵好彩頭，祝福黃馨慧高票當選，隨後出發前往西屯區大鵬新城及皇城二眷村，為國民黨台中市長參選人盧秀燕及黃馨慧輔選固票。

(中時 )

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