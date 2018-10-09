乃卡巴精毒蛋風波 業者：離職員工惡意爆料

義進興蛋品國際行銷有限公司總經理蘇文源（左）與胞弟蘇文仕（右）9日下午舉行記者會，駁斥不實指控。（葉書宏攝）

友善列印
中時
義進興蛋品國際行銷有限公司總經理蘇文源（左）與胞弟蘇文仕（右）9日下午舉行記者會，駁斥不實指控。（葉書宏攝）
義進興蛋品國際行銷有限公司總經理蘇文源（左）與胞弟蘇文仕（右）9日下午舉行記者會，駁斥不實指控。（葉書宏攝）
義進興蛋品國際行銷有限公司外觀。（葉書宏攝）

針對毒蛋風波，義進興蛋品國際行銷有限公司總經理蘇文源與胞弟蘇文仕9日下午舉行記者會說明，蘇文源表示，該公司所出品的金愛蛋7月時被檢驗出有乃卡巴精殘留，除立即下架外，主動送驗同批號金愛蛋給第三方公正單位，檢測結果為無乃卡巴精殘留。

蘇文源解釋，肉雞使用的飼料可含有乃卡巴精，但蛋雞所使用的飼料嚴禁乃卡巴精，研判是運送飼料的車輛未確實清潔交叉感染，車輛運送完肉雞飼料後繼續運送蛋雞飼料，才會檢測出相當微量的乃卡巴精，純屬偶發個案，消費者不用恐慌。

蘇文源強調，蛋品每3個月會自主送驗，以往均只有商品進行檢驗，事件爆發後，他們也針對飼料、水質進行送驗，檢測值均正常，未有乃卡巴精殘留。

另外，關於回收蛋重新販售一事，蘇文仕說，該廠區位於高雄，自己是高雄負責人，由於與7名員工有薪資上的勞資糾紛，也有到勞工局進行調解，離職員工不滿才會惡意爆料，影片中，並非該公司生產的作業流程，且回收蛋都有加以區隔，不可能再流入市面，針對離職員工爆料，將進一步與律師討論，保留法律追訴權。

蘇文源表示，該公司所販售的蛋品均是合格且在有效期限內才會販售，以往的回收蛋都會報廢或作堆肥使用，日後過期蛋品一律交給合格業者銷毀。

(中時 )

國慶日明登場 中油推6000樹苗綠… 南市勞工局手工藝平台助弱勢自立…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。