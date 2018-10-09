乃卡巴精毒蛋風波 業者：離職員工惡意爆料

2018年10月09日 20:32 中時 葉書宏

義進興蛋品國際行銷有限公司總經理蘇文源（左）與胞弟蘇文仕（右）9日下午舉行記者會，駁斥不實指控。（葉書宏攝）

義進興蛋品國際行銷有限公司總經理蘇文源（左）與胞弟蘇文仕（右）9日下午舉行記者會，駁斥不實指控。（葉書宏攝）

義進興蛋品國際行銷有限公司外觀。（葉書宏攝）

針對毒蛋風波，義進興蛋品國際行銷有限公司總經理蘇文源與胞弟蘇文仕9日下午舉行記者會說明，蘇文源表示，該公司所出品的金愛蛋7月時被檢驗出有乃卡巴精殘留，除立即下架外，主動送驗同批號金愛蛋給第三方公正單位，檢測結果為無乃卡巴精殘留。

蘇文源解釋，肉雞使用的飼料可含有乃卡巴精，但蛋雞所使用的飼料嚴禁乃卡巴精，研判是運送飼料的車輛未確實清潔交叉感染，車輛運送完肉雞飼料後繼續運送蛋雞飼料，才會檢測出相當微量的乃卡巴精，純屬偶發個案，消費者不用恐慌。

蘇文源強調，蛋品每3個月會自主送驗，以往均只有商品進行檢驗，事件爆發後，他們也針對飼料、水質進行送驗，檢測值均正常，未有乃卡巴精殘留。

另外，關於回收蛋重新販售一事，蘇文仕說，該廠區位於高雄，自己是高雄負責人，由於與7名員工有薪資上的勞資糾紛，也有到勞工局進行調解，離職員工不滿才會惡意爆料，影片中，並非該公司生產的作業流程，且回收蛋都有加以區隔，不可能再流入市面，針對離職員工爆料，將進一步與律師討論，保留法律追訴權。

蘇文源表示，該公司所販售的蛋品均是合格且在有效期限內才會販售，以往的回收蛋都會報廢或作堆肥使用，日後過期蛋品一律交給合格業者銷毀。

(中時 )