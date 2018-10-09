一泡到天亮！高富帥劈腿10女騙財騙色靠這一味

2018年10月09日 20:42 中時 盧金足

30歲范姓主嫌住7期豪宅、開跑車，以高富帥外型及常傳自拍照及文字簡訊給10多名女子噓寒問暖，騙財又騙色。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心9日宣布偵破以30歲范姓主嫌為首的詐騙集團，身高183公分的范姓主嫌，以每月3萬多元在7期租住豪宅，開雙B跑車，營造高富帥形象，從網路結交多名女友，劈腿10名女性的年齡範圍從不到20歲到40歲都有，能夠周旋眾多女性友人，大家都以為自己是正牌女友，警方則在其豪宅內找到一大袋壯陽藥，其中最多的是已被公告偽禁壯陽藥的「一泡到天亮」，可能是他滿足「女友們」的撇步，也讓她們多人在知情違法下，甘於被利用。

刑事局中部打擊犯罪中心查獲「范姓犯嫌為首20人詐欺集團」案，以范姓主嫌為首的詐欺集團，以假商號為名義偽造開立121萬張發票，詐得212萬元統一發票獎金，並以愛情騙子身分誘騙10名女子為愛提供電子載具供嫌犯使用，其他詐騙成員遍及新北市、台南市、台中市、嘉義縣、高雄市等地。

范嫌平時住豪宅、開跑車，以身富帥外型及常傳自拍照及文字簡訊給不同女子噓寒問暖，讓10名女子傾心，臉書上的照片走陽光形象，落網時則是已燙起捲髮走韓系風格，「女友們」還以為交上有富公子，盼望有機會嫁入豪門。

中部打擊犯罪中心調查這10名疑似范嫌的女友，女子都表示，不知范嫌有其他女友，以為自己是他的唯一女友，沒想到他同時與10名女子交往，平時在網路上關心生活，還會傳帥氣照片，加上要求她們提供統一發票的載具，就可獲得1到3成的獎金，不曉得帥哥變渣男。

在中部打擊犯罪中心偵訊時，「女友們」發現范嫌女友另有其人，氣氛低氣壓，多人怒目相向，10名女子中，4人自承是「正宮」，其他6人表示剛分手或未深入交往。

警方在搜索范嫌租屋處時，意外查到一大袋的壯陽藥品，數10盒壯陽藥物，其中有大陸 製的牛鞭丸及黑心壯陽藥「一泡到天亮」，可能為其展現男性雄風的藥物，讓多名女子傾心，明知其違法，還甘於配合，賠上觸法代價。

(中時 )