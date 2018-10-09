南市勞工局手工藝平台助弱勢自立 13日南紡購物中心秀成果

台南市勞工局13日上午將在南紡購物中心舉辦「晴天好市集、SHOW揪來打卡」主題活動，設置20個攤位展售兩平台夥伴的手作藝品，購物滿額可抽好禮，還可手作彩繪帆布袋和縫製皮雕鑰匙圈。（莊曜聰攝）

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莊曜聰

台南市勞工局成立的「晴天創意築夢坊」、「秀格樓」兩個手工藝平台，提供弱勢的身心障礙及婦女行銷創意作品，已經邁入第6年，與19個相關團體合作，協助近300人，已經有30多位自行開業，累積創下近4000萬元業績，勞工局13日將在南紡購物中心舉辦主題市集展售活動，18日則邀請秀格樓樓主在關子嶺勞工育樂中心，分享心路歷程的論壇，邀請民眾一起參與。

「給魚吃不如給釣竿，有了釣竿還要陪他釣魚。」南市勞工局長王鑫基說，2012年成立的晴天坊及秀格樓行銷平台，讓經過職業及技藝訓練的身心障礙者及婦女有揮灑創意的舞台，也有作品獲得市府青睞，做為致贈給外賓的伴手禮，業績也逐年成長，還有人自立創業，相當不簡單。

就業促進科長沈淑敏表示，勞工局13日上午將在南紡購物中心五樓夢想舞台，舉辦「晴天好市集、SHOW揪來打卡」主題活動，現場設置20個攤位展售兩平台夥伴的手作藝品，購物滿額可抽好禮，還可獲得手作彩繪帆布袋和縫製皮雕鑰匙圈；18日則將在關子嶺勞工育樂中心舉辦「再見初心、晴天創新」行銷論壇，邀請專人分享創業、市集展售和設計的技巧；也將邀秀格樓和晴天坊格主黃彗雅、陳虹廷以及顏其美、蔡林麗華等人，分享創作歷程。

沈淑敏說，晴天坊和秀格樓聯合徵選已經開始，即日起至月底，有興趣加入的民眾可上市府勞工局網站下載報名單，並準備作品，送交勞工局參加徵選。

(中時 )

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