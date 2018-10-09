豐原葫蘆墩公園打造全台首座琉璃花園

2018年10月09日 20:56 中時 盧金足

台中市府地政局長張治祥公開葫蘆墩公園景點，帶給遊客最夢幻的視覺饗宴。（盧金足攝）

地政局副局長兼花博葫蘆墩園區園長劉志能指出，葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，藉由自然景觀的設計手法塑造出「水岸花都」。（盧金足攝）

花博三大園區中唯一有河川流經的豐原葫蘆墩公園，將打造全台第一座琉璃花園！

台中市府地政局長張治祥9日首度公開葫蘆墩公園景點，第一區以「幸福花嫁」為主題的琉璃藝術與花海、第二區競賽庭園區、第三區全長213公尺的「花廊道」、第四區企業館，以及第五區的「大地調色盤」，帶給遊客最夢幻的視覺饗宴。

地政局副局長兼花博葫蘆墩園區園長劉志能指出，市府透過既有的葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，藉由自然景觀的設計手法塑造出「水岸花都」為主題的生態環境，展現生活、人文、親水、綠色等內涵特色。

豐原葫蘆墩公園結合不同主題，包括「囍香逢館」、「縣市庭園區」、「企業庭園區」，使各區串聯，讓水岸花都的美景更加豐富；其中「囍香逢館」以聞名全台的台中糕餅作為主題，以花藝為引，糕餅傳承為底，科技觸動為感，讓參展民眾置身於花香、餅香的饗宴。

劉志能說，為展現台灣各地美麗花卉，市府邀請台北市政府、桃園市政府、苗栗縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、台南市政府及澎湖縣政府等8縣市共同布展，於第一區規畫「縣市庭園區」，花博園區白天有萬紫千紅的風貌，華燈初上後，愈夜愈美麗，花博成為全台大喜事。

(中時 )