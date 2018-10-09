去年國慶花車網路冠軍石虎花車重現

台中市府將於花博展期間，在外埔園區正門口前大廣場展出石虎花車。（盧金足翻攝）

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石虎花車進行周圍花藝布置，花博吉祥物「虎爸」和「虎媽」9日前往「監工」，期盼讓喜愛他們的遊客都能感受到花博的魅力。（盧金足翻攝）

台中市政府新聞局9日表示，2018年11月3日起至2019年4月24日花博期間，石虎花車將前往花博外埔園區正門口前大廣場與大家見面，並邀請專業花藝老師運用在地花卉文心蘭及當季花材點綴花車周邊，創造園區入口意象。

市府以花博吉祥物石虎與歐米馬為主題，打造車身全長約19公尺、最高5公尺的「石虎花車」，去年於國慶花車嘉年華遊行，造型吸睛廣獲好評，獲得網路人氣票選冠軍。

花博石虎花車採全手工彩繪上色，以類似油畫彩繪方式，勾勒出石虎的毛皮細緻度，造型惟妙惟肖；前車造型由俏皮眨眼的石虎媽媽「虎媽」領隊，後車則是身穿迷彩裝、鼻孔還會噴煙的老鄰居「歐米馬」，被石虎姊弟「樂虎」、「來虎

」捉弄，揮動著小虎爪的牠們，把老實的歐米馬氣得鼻孔直噴煙、馬嘴張得大大的，活潑逗趣。

花車也呈現蘭花、百合、火鶴等台中花卉意象，車體四周並以花博Logo元素─綠色樹葉、橘色花朵、藍色水流的繽紛色彩；還有台中特色糕餅及國家歌劇院、東海大學路思義教堂

、湖心亭等台中地標，傳達出「花現GNP」人文生活精神。

花車正進行周圍花藝布置，花博吉祥物「虎爸」和「虎媽」也前往「監工」，親自了解裝飾情況，期盼讓喜愛他們的遊客都能感受到花博的魅力。

(中時 )

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