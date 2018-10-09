黃士修喊組反核食公投反方辦事處 郝辦： 尊重

黃士修。（資料照，姚志平攝）

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國民黨副主席郝龍斌領銜提出的「反核食」公投宣告成案，而「以核養綠」公投提案人黃士修9日則召開記者會，宣布將聯合5大臉書熱門粉絲專頁成員成立反方辦事處、站上辯論台，讓正反意見充分表達。對此，郝辦發言人游淑慧則表示尊重，但也要求應先講明立場，是否就是贊成災區食品進口？

黃士修9日上午召開記者會，宣告將依據《公投法》，與其餘4個臉書粉絲專頁「台灣鯛民」廖彥朋、「漢娜在翻譯」小松漢娜、「文青別鬼扯」、「Lin Bay 好油」等，籌組反方辦事處，盼針對反核食公投，讓正反方意見都能充分表達溝通，尋求多數人的理解與和解，最終做出基於自由意志之下的選擇，才是公投作為實現民主價值的最高意義。

黃士修也強調，團隊只會設立反方辦事處，從事意見宣傳、參加電視辯論會，保證不會進行經費募集之申請，並呼籲支持者即日起可寄送設立辦事處的連署名冊。

對此，游淑慧則表示，對於公共、民生政策大家若有各自立場，就在公開場合講清楚，透過意見陳述方式，讓民眾對年底公投做出選擇，這沒有問題，也非常歡迎，符合公投精神與民主常態，予以尊重。不過，她也質疑，要組成反方辦事處，「不了解他們立場是什麼，贊成核災區食品進口嗎？」這部分必須先講清楚。

中選會日前在委員會議中，決議在全國性無線電視台各辦理5場全國性公民投票意見發表會，若年底10案公投都成案，預估將辦50場意見說明會。中選會也說，民眾有意擔任全國性公民投票意見發表會或辯論會的正、反方代表者，可預先準備，在公投案公告成立後，申請許可設立辦事處，10月23日前經許可設立者，才有機會參加發表會或辯論會。

(中時 )

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