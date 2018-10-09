陸為保護東風21購入S400？ 俄專家讓中國客戶尷尬了

俄國專家吹捧S-400防空系統（下圖）的威力，卻指中國東風-21D（上圖）反艦彈道導彈易受美軍巡航導彈與無人機攻擊，所以才購買S-400。這未免讓中國客戶太尷尬了吧！（圖／美聯社）

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中時電子報

俄羅斯與印度近日簽署價值數十億美元S-400防空反導系統，廣受國際關注，俄媒也乘勢吹捧這套先進的防空系統。但是俄媒請來的專家在吹噓S¬-400時，卻指稱中國是因為其東風-21D易受美軍巡航導彈或無人機攻擊，因而購入S-400防空系統。不論該俄國專家所言是否屬實，如此以曝露客戶缺點來凸顯自身商品優點的做法，無異讓大量購入俄羅斯武器的中國大陸相當尷尬。

據《環球時報》引述俄媒《消息報》的報導稱，印度購買俄製S-400防空系統是因它與巴基斯坦間複雜的關係。俄羅斯軍事歷史學家博爾堅科夫在接受採訪時指出，對印度來說，保護自身領土免受鄰國的襲擊是至關重要的。至於中國購入S-400，則是用來保護有「航母殺手」之稱的東風-21D彈道導彈。

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博爾堅科夫表示，中國是首個購買俄S-400系統的國家，近30年來中國製造的武器裝備達到極高水平，但在遠程防空系統和重型戰機領域仍落後於俄美。以目前中美關係緊張情況，一旦發生衝突，美國將會依靠海軍和空軍攻擊中國。這意味著，在開始軍事行動時，美國將使用航母艦載機和「戰斧」巡航導彈對中國軍事目標實施密集打擊。而中國也研發了多種對抗他國航母編隊的系統，例如東風-21D反艦彈道導彈，就可以有效摧毀像美國尼米茲級航母這樣的大型目標，這些導彈構成中國海岸防禦的基礎。

不過，這位專家表示，東風-21D易受到巡航導彈或攻擊型無人機的打擊。而美軍自海灣戰爭以來，在打擊機動型導彈發射架領域積累了豐富經驗。因此，中國必須建立一個可靠的系統來保護反艦導彈系統免遭空襲。中國在沿海方向建立的防空系統由遠程預警機、遠程重型殲擊機和遠程導彈系統組成。中國雖然在建造遠程預警機領域取得成功，但在研發遠程重型殲擊機和導彈系統方面面臨問題。因此，中國向俄羅斯購買了蘇-35戰機和2-3個團的S-400防空導彈系統。這個防空系統的一大優點是更易於部署、機動性強，可以很好地保護東風-21D導彈系統發射準備工作。

俄媒引述專家的話稱，目前S-400是世界上最先進的防空系統，中國購買S-400後，可保護在南海和大陸的軍事設施免遭美軍打擊。未來中國仍需要更新型的防禦系統，毫無疑問，中國也將成為俄正在研發的S-500防空系統的首個外國買家。

陸媒《環球時報》針對此一說法表示，俄專家的表態有些製造噱頭的意味。S-400系統並不限於保護某一種裝備，保護重要目標也未必非S-400不可。S-400主要用於保護廣泛區域內的目標免遭空襲，因此，說S-400可以保護東風-21陣地總體上沒什麼問題，但說這種導彈專門保護東風-21，可能有些過度宣傳之嫌，或者說俄羅斯專家借助「保護中國航母殺手」的用途，來抬高S-400的作用。

報導說，S-400確實比較先進，它可能成為中國防空網的重要部分，但並不代表中國防空體系的全部。經過多年發展，中國國產防空系統也逐步發展起來，很多技術並不遜色於S-400。未來S-400將融合進中國防空網，和國產新型防空系統相互協同配合，編織成一張牢不可破的防空火網。

(中時電子報)

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文章來源：中國買S400是因東風21D易受打擊？俄方宣傳過了

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