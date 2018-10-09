BURBERRY開了一座溫室 周冬雨和Krystal都去過了

BURBERRY品牌形象大使周冬雨，日前以一襲格紋外套出席北京「BURBERRY CONSERVATORY」快閃店開幕活動。（翻攝自BURBERRY官方微博帳號）

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韓國女星Krystal鄭秀晶，身著品牌格紋褲裝搭配黃色Belt Bag，現身位於首爾的「BURBERRY CONSERVATORY」期間快閃店。（翻攝自《ELLE KOREA》官方IG帳號）
男星陳坤則選穿藍色西裝，為「BURBERRY CONSERVATORY」南京快閃店加持。（翻攝自BURBERRY官方微博帳號）
「BURBERRY CONSERVATORY」以溫室主題出發，打造出一片綠意盎然的自然空間。（BURBERRY提供）
「BURBERRY CONSERVATORY」期間限定店獨賣彩虹刺繡騎士標誌Belt Bag包款，小型手袋7萬9000元、中型手袋價格店洽。（BURBERRY提供）
「BURBERRY CONSERVATORY」期間限定店獨賣粉色Belt Bag包款，小型手袋7萬9000元、中型手袋價格店洽。（BURBERRY提供）

源於倫敦的BURBERRY雖已改朝換代，但其血液中的英式文化卻依舊傳承，延續今年2月系列中所推出的最新Belt Bag熱潮，品牌替這款話題手袋打造了一座綠意盎然的「溫室」快閃店，以主題呼應包款形狀和包款上選用的自然色彩。

這座名為「BURBERRY CONSERVATORY」的期間限定快閃店，已於今年間巡迴至包括首爾、北京、新加坡、香港等各大國際時尚都市，吸引包括品牌形象大使周冬雨、韓國女星Krystal鄭秀晶和男星陳坤等人相繼前往體驗。BURBERRY今則隆重宣布，將於10月17日至11月8日期間，將這股擋不住的「溫室效應」帶進台北信義微風。

即將開幕的期間快閃店內，將展售17款限定Belt Bag包款，每款皆擁有不同色彩馬術騎士刺繡圖案及皮革顏色，更於多個顏色下推出小號和中號的選擇。靈感出自於BURBERRY經典風衣細節的皮帶，也在白、黑等素色皮革上玩出彩虹色調，亦可選擇單獨購買與既有款式混搭，創造出專屬的個人風格。除此之外，店內並將同時推出4款限量色Pin Clutch別針手拿包款，凸顯品牌中隨處可見的自我主張。

(中時 )

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