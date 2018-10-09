周予天、周興哲兄弟時尚同框 帥氣破表

周予天、周興哲兄弟佩戴CALVIN KLEIN腕表同框，各自展現不同時尚品味，帥氣破表。（服裝提供：CALVIN KLEIN，JOJ PHOTO攝)

友善列印
中時
陶福媛
主圖：周予天、周興哲兄弟佩戴CALVIN KLEIN腕表同框，各自展現不同時尚品味，帥氣破表。（服裝提供：CALVIN KLEIN，JOJ PHOTO攝)
CALVIN KLEIN City Gent都會系列腕表，8900元。（CALVIN KLEIN提供）
CALVIN KLEIN City Gent都會系列玫瑰金腕表，8900元。（CALVIN KLEIN提供）
CALVIN KLEIN Posh潮流系列腕表，7400元。（CALVIN KLEIN提供）
CALVIN KLEIN Posh潮流系列計時碼表，1萬1200元。（CALVIN KLEIN提供）

台灣創作小天王周興哲的「22 PLUS」演唱會目前正在亞洲各地登場，接連四場邀請哥哥周予天「合體」登台，兄弟倆的高顏值讓人眼睛一亮，同台飆歌、相互提攜的兄弟情深，更是溫馨感人。

「其實小時候我們常吵架，鬥嘴是家常便飯。」周興哲笑說，他只比哥哥周予天小一歲多，兄弟倆在美國留學就讀同一所中學時，周予天會擺出哥哥的架勢，說好聽一點是關照，其實是處處掣肘管束，「後來哥哥畢業了，擺脫了哥哥和他的一幫好友，我才真正覺得自在，有重獲自由的感覺！」

一旁的周予天似乎有些不好意思，笑著承認小時候的確會欺侮弟弟，每回兄弟打架，最終總會在「弟弟大哭」、「哥哥被處罰」、然後「兄弟一起哭著合好」的戲碼中落幕，成長過程中兄弟吵鬧不斷，但感情也愈吵愈好。。

周予天笑說，他最欣賞周興哲的勇敢，從小就有天不怕地不怕的勇氣，印象最深刻的是兄弟倆住在美國外婆家時，周興哲慫恿他一起出門到速食店買奶昔，兩個小奶娃手牽手出門探險，害大人差一點要報警，「當年他才只有3歲！」

弟弟周興哲則欣賞哥哥周予天的活潑外向和好人緣，輕易就能交到好朋友，衣著打扮很潮又時髦，「但他太愛漂亮了，我們倆的穿著裝扮很不一樣，從小衣服就不能交換穿。」

日前周予天接受媒體採訪時，取笑弟弟周興哲的裝扮像路人一樣沒特色，周興哲笑說：「這點我一定要辯解一下，我是名人耶！當然要穿得像路人一樣低調，免得被人認出來。」

兄弟倆的個性、時尚品味和喜好南轅北轍，就連音樂創作的風格也大不相同，周予天偏愛饒舌、嘻哈等街頭風音樂，周興哲則以EDM電子舞曲、抒情搖滾為主。但也因為風格迥異，更能激發創作的靈感，兩年前兄弟倆攜手合作為湖南衛視大戲「奇妙的時光之旅」創作主題《我以為》，就是成功的例子。

高顏值的周氏兄弟檔攜手拍攝本報的CALVIN KLEIN時尚腕表專題，兩人穿CALVIN KLEIN創意總監Raf Simons操刀的男裝和腕表，風格簡約、青春洋溢，在鏡頭前展現不同的時尚魅力，偏愛街頭潮流時尚的哥哥以一身補丁牛仔裝搭鴨舌帽，搭配玫瑰金表殼的CALVIN KLEIN男表；風格低調的周興哲則以簡單的長袖運動罩衫和黑長袖，佩戴CALVINKLEIN男表，兄弟同框，帥氣破表。

(中時 )

BURBERRY開了一座溫室 周冬雨和K… 《人面魚》世界首映獻金馬 徐若…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。