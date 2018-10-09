周予天、周興哲兄弟時尚同框 帥氣破表

2018年10月09日 21:14 中時 陶福媛

主圖：周予天、周興哲兄弟佩戴CALVIN KLEIN腕表同框，各自展現不同時尚品味，帥氣破表。（服裝提供：CALVIN KLEIN，JOJ PHOTO攝)

CALVIN KLEIN City Gent都會系列腕表，8900元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN City Gent都會系列玫瑰金腕表，8900元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Posh潮流系列腕表，7400元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Posh潮流系列計時碼表，1萬1200元。（CALVIN KLEIN提供）

台灣創作小天王周興哲的「22 PLUS」演唱會目前正在亞洲各地登場，接連四場邀請哥哥周予天「合體」登台，兄弟倆的高顏值讓人眼睛一亮，同台飆歌、相互提攜的兄弟情深，更是溫馨感人。

「其實小時候我們常吵架，鬥嘴是家常便飯。」周興哲笑說，他只比哥哥周予天小一歲多，兄弟倆在美國留學就讀同一所中學時，周予天會擺出哥哥的架勢，說好聽一點是關照，其實是處處掣肘管束，「後來哥哥畢業了，擺脫了哥哥和他的一幫好友，我才真正覺得自在，有重獲自由的感覺！」

一旁的周予天似乎有些不好意思，笑著承認小時候的確會欺侮弟弟，每回兄弟打架，最終總會在「弟弟大哭」、「哥哥被處罰」、然後「兄弟一起哭著合好」的戲碼中落幕，成長過程中兄弟吵鬧不斷，但感情也愈吵愈好。。

周予天笑說，他最欣賞周興哲的勇敢，從小就有天不怕地不怕的勇氣，印象最深刻的是兄弟倆住在美國外婆家時，周興哲慫恿他一起出門到速食店買奶昔，兩個小奶娃手牽手出門探險，害大人差一點要報警，「當年他才只有3歲！」

弟弟周興哲則欣賞哥哥周予天的活潑外向和好人緣，輕易就能交到好朋友，衣著打扮很潮又時髦，「但他太愛漂亮了，我們倆的穿著裝扮很不一樣，從小衣服就不能交換穿。」

日前周予天接受媒體採訪時，取笑弟弟周興哲的裝扮像路人一樣沒特色，周興哲笑說：「這點我一定要辯解一下，我是名人耶！當然要穿得像路人一樣低調，免得被人認出來。」

兄弟倆的個性、時尚品味和喜好南轅北轍，就連音樂創作的風格也大不相同，周予天偏愛饒舌、嘻哈等街頭風音樂，周興哲則以EDM電子舞曲、抒情搖滾為主。但也因為風格迥異，更能激發創作的靈感，兩年前兄弟倆攜手合作為湖南衛視大戲「奇妙的時光之旅」創作主題《我以為》，就是成功的例子。

高顏值的周氏兄弟檔攜手拍攝本報的CALVIN KLEIN時尚腕表專題，兩人穿CALVIN KLEIN創意總監Raf Simons操刀的男裝和腕表，風格簡約、青春洋溢，在鏡頭前展現不同的時尚魅力，偏愛街頭潮流時尚的哥哥以一身補丁牛仔裝搭鴨舌帽，搭配玫瑰金表殼的CALVIN KLEIN男表；風格低調的周興哲則以簡單的長袖運動罩衫和黑長袖，佩戴CALVINKLEIN男表，兄弟同框，帥氣破表。

(中時 )