百年精品GEORG JENSEN 打造丹麥HYGGE家居生活風格

2018年10月09日 21:27 中時 吳娮翎

GEORG JENSEN ALFREDO淡綠色玻璃花瓶，7200元。（GEORG JENSEN提供）

GEORG JENSEN ALFREDO綠色玻璃花瓶，6000元。（GEORG JENSEN提供）

百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN，1904年以原創設計、銀雕工藝稱著於世，展現北歐設計的純淨與高雅質感，在全球13個國家設有超過100家零售專賣店。

針對銀器收藏家常見的問題，GEORG JENSEN品牌總部也給予回應，品牌表示，因為丹麥天氣乾爽，與台灣的溼熱環境不同，所以銀質在環境因素下比較不容易氧化，品牌銀匠在製作中，會以敲錘塑型或打磨拋光、使用特殊保護液體，再重覆敲錘或拋光、保護液等步驟，確保每件銀雕的品質。

GEORG JENSEN建議，經常使用的純銀器皿無需太多擦拭，使用日久後所形成的色澤，會為銀器增添美感，使用後應盡速用溫水清洗，然後用手以一般洗潔劑洗淨，再用柔軟的棉布擦乾，另外定期擦亮維護即可。

品牌也特別推薦家居新品。艾爾菲雷多‧哈伯利（Alfredo Häberli）的設計以對稱、功能性為標誌， 「ALFREDO花瓶」從盛開的花朵到單枝裝飾，每種花材與ALFREDO花瓶結合都能體現雕塑美感，靜物陳列同樣令人驚艷，在辦公桌或居家環境放上花藝，激發創造力，兩種綠色調的手工玻璃是喬治傑生的獨家色彩，由GEORG JENSEN設計團隊與瑞典Glafo玻璃研究中心共同設計研發而成。

GEORG JENSEN與奧瑞利安．包柏瑞(Aurélien Barbry)合作，以北歐大地的形體為靈感，運用非對稱的圓弧線條創作「SKY 不銹鋼酒器組」，設計新穎又符合人體工學實用的作品。

(中時 )