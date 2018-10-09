《人面魚》世界首映獻金馬 徐若瑄、鄭人碩預告現身會場

鄭人碩在《人面魚 紅衣小女孩外傳》飾演虎爺乩身。金馬執委會提供

友善列印
中時

金馬影展9日公佈本屆亞洲強片名單，備受注目的《人面魚 紅衣小女孩外傳》以及《夢的背後》都將在該影展舉行世界首映，前者由台灣新銳導演莊絢維執導，本屆金馬獎男配角入圍者鄭人碩、徐若瑄領銜主演，2位主演確定將現身首映會，賣票時有望掀起搶票潮，鄭人碩經紀人更表示：「他很重視這部作品！」因此絕不會缺席金馬首映場。

《夢的背後》則是金馬獎最佳改編劇本得主馬英力，以近身跟拍導演丈夫婁燁入圍本屆金馬獎的《風中有朵雨做的雲》製作過程，不僅記錄一部電影的誕生，更精彩呈現當代大陸電影製作的真實現況。

另2部催淚作品為《比悲傷更悲傷的故事》和《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》，前者由劉以豪與陳意涵、陳庭妮、張書豪領銜主演，大談揪心虐戀，後者由《寶萊塢生死戀》印度名導演桑傑里拉班薩里和寶萊塢一姐迪皮卡帕度柯妮再度合作帶來寶萊塢史上最高預算製作的炫目歌舞及戰爭場面。

3部大陸導演備受期待的新作也在本屆片單中，包括獨立紀錄片導演王兵長達8小時的《死靈魂》、《十七歲的單車》導演王小帥帶來紀錄片《我的鏡頭》，還有劉杰執導、侯孝賢監製，由人氣女星楊冪突破以往甜美形象詮釋殘疾人士的《寶貝兒》，該片男主角李鴻其入圍本屆金馬男配，話題十足。

除了名導新作，今年亞洲新銳作品也不可忽視。新加坡導演楊修華一鳴驚人拿下盧卡諾影展金豹獎、人道精神特別獎的《幻土》，越南新銳女導演阮芳英贏得多倫多影展奈派克獎的首部劇情長片《落紅》，中國女導演楊明明入選2016年金馬創投會議企劃案並入選柏林影展的《柔情史》，都是不可忽視的亞洲新力量。

還有兩部不可錯過的日片新作，包括新銳導演片桐健滋邀來新生代性感女星池田依來沙、小田切讓領銜主演的《淨化萬事屋》，帶來笑中帶淚的日本通靈少女故事。電視劇《池袋西口公園》、電影《天空之蜂》日本名導堤幸彥二度改編東野圭吾小說的《人魚沉睡之家》，集結演技派影星西島秀俊、筱原涼子、坂口健太郎，展開一場人性道德與哲學思辯的激戰。

2018金馬影展10月27日舉辦的選片指南即日起可於官網報名，影展專刊也已在7-ELEVEN ibon、博客來開放預購，更多影展消息請見金馬官方網站及臉書粉絲頁。

(中時 )

周予天、周興哲兄弟時尚同框 帥… 吳秀波主演2劇傳財務糾紛 深交所…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。