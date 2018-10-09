《人面魚》世界首映獻金馬 徐若瑄、鄭人碩預告現身會場

2018年10月09日 21:17 中時 徐桐炘

金馬影展9日公佈本屆亞洲強片名單，備受注目的《人面魚 紅衣小女孩外傳》以及《夢的背後》都將在該影展舉行世界首映，前者由台灣新銳導演莊絢維執導，本屆金馬獎男配角入圍者鄭人碩、徐若瑄領銜主演，2位主演確定將現身首映會，賣票時有望掀起搶票潮，鄭人碩經紀人更表示：「他很重視這部作品！」因此絕不會缺席金馬首映場。

《夢的背後》則是金馬獎最佳改編劇本得主馬英力，以近身跟拍導演丈夫婁燁入圍本屆金馬獎的《風中有朵雨做的雲》製作過程，不僅記錄一部電影的誕生，更精彩呈現當代大陸電影製作的真實現況。

另2部催淚作品為《比悲傷更悲傷的故事》和《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》，前者由劉以豪與陳意涵、陳庭妮、張書豪領銜主演，大談揪心虐戀，後者由《寶萊塢生死戀》印度名導演桑傑里拉班薩里和寶萊塢一姐迪皮卡帕度柯妮再度合作帶來寶萊塢史上最高預算製作的炫目歌舞及戰爭場面。

3部大陸導演備受期待的新作也在本屆片單中，包括獨立紀錄片導演王兵長達8小時的《死靈魂》、《十七歲的單車》導演王小帥帶來紀錄片《我的鏡頭》，還有劉杰執導、侯孝賢監製，由人氣女星楊冪突破以往甜美形象詮釋殘疾人士的《寶貝兒》，該片男主角李鴻其入圍本屆金馬男配，話題十足。

除了名導新作，今年亞洲新銳作品也不可忽視。新加坡導演楊修華一鳴驚人拿下盧卡諾影展金豹獎、人道精神特別獎的《幻土》，越南新銳女導演阮芳英贏得多倫多影展奈派克獎的首部劇情長片《落紅》，中國女導演楊明明入選2016年金馬創投會議企劃案並入選柏林影展的《柔情史》，都是不可忽視的亞洲新力量。

還有兩部不可錯過的日片新作，包括新銳導演片桐健滋邀來新生代性感女星池田依來沙、小田切讓領銜主演的《淨化萬事屋》，帶來笑中帶淚的日本通靈少女故事。電視劇《池袋西口公園》、電影《天空之蜂》日本名導堤幸彥二度改編東野圭吾小說的《人魚沉睡之家》，集結演技派影星西島秀俊、筱原涼子、坂口健太郎，展開一場人性道德與哲學思辯的激戰。

2018金馬影展10月27日舉辦的選片指南即日起可於官網報名，影展專刊也已在7-ELEVEN ibon、博客來開放預購，更多影展消息請見金馬官方網站及臉書粉絲頁。

(中時 )