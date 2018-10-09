吳秀波主演2劇傳財務糾紛 深交所要求投資公司說明

2018年10月09日 21:24 旺報 廖慧娟

深交所要求當代東方投資公司說明子公司投資《軍師聯盟》及《趙氏孤兒案》的財務糾紛。《大軍師司馬懿之軍師聯盟》

深交所要求當代東方投資公司說明子公司投資《軍師聯盟》及《趙氏孤兒案》的財務糾紛。《大軍師司馬懿之軍師聯盟》

大陸深圳證券交易所今天（9日）針對吳秀波主演的電視劇《趙氏孤兒案》、《大軍師司馬懿》所引發的新聞報道，發《關注函》給當代東方投資公司的董事會，要求該公司說明其轉投資的子公司──盟將威影視文化與中視傳媒因《趙氏孤兒案》發生的糾紛事項是否屬實，以及盟將威出讓《大軍師司馬懿》專案投資份額、收益權轉讓的情況是否屬實。並要求當代東方說明因投資2部作品的歷年確認收入的情況。

9月26日，陸媒以《吳秀波主演電視劇背後的離奇仲裁案：當代東方VS中視傳媒》為題，指中視傳媒2013年製作電視劇《趙氏孤兒案》，由吳秀波、應采兒等人主演，委託東陽盟將威影視文化有限公司發行，並簽訂《發行委託協定》，明訂「中視傳媒如約交付授權作品後，東陽盟將威對於授權作品的發行收益保證每集不少於280萬元（人民幣，下同）保底收益，總保底收益爲本劇集數乘以每集保底收益。如未達到此發行收入，由東陽盟將威補足差額」。

其次，東陽盟將威在發行時可以自己名義對外簽約，但合約應提交中視傳媒備案，合約收入應彙入雙方指定的共管帳戶中。相關款項到帳後，按照「中視傳媒85%、東陽盟將威15%」的比例支付到各自帳戶。

但東陽盟將威卻未依據約定向中視傳媒支付相關款項，中視傳媒多次發函催告東陽盟將威履行合約，但東陽盟將威卻發函表示「不再履行協定」，且拒絕溝通，因此，中視傳媒向北京仲裁委員會提起仲裁申請，表示東陽盟將威應賠償「保底收益損失9850萬元及相應的利息費、律師費和仲裁費」。

而吳秀波自製自導的《大軍師司馬懿之軍師聯盟》，9月27日也傳出投資糾紛，吳秀波名下的不二文化與包括盟將威等投資人因超過10億元的收益分配問題，深陷刑事、民事訴訟案件，該劇總製片人張堅更傳出私刻公章，已被刑事拘留，也導致該劇的多份投資協定陷入真偽疑雲。

深交所針對這兩起事件，要求盟將威的控股公司當代東方交付書面說明。

(旺報 )