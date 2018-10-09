看準新南向政策市場 柬埔寨航空首航台北

觀光局此次也邀請女子「官將首」至柬埔寨旅展表演。（陳麒全攝）

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因應政府推動新南向政策，且台灣旅客遊柬埔寨大幅成長，去年成立的柬埔寨航空看重台灣市場，在9日首航台北—暹粒（吳哥），日後將提供國人前往柬埔寨的新選擇。（陳麒全攝）
柬埔寨航空特別派來一位台籍機師、二位台藉組員為旅客服務。（陳麒全攝）

因應政府推動新南向政策，且台灣旅客遊柬埔寨大幅成長，去年成立的柬埔寨航空看重台灣市場，在9日首航台北—暹粒（吳哥），日後將提供國人前往柬埔寨的新選擇。

柬埔寨航空表示，9日首航台北—暹粒（吳哥）為在台的第1條航線，後續還有「台中－金邊」及「高雄－金邊」等航線即將開闢，將有利國人赴柬旅遊、台商在東協市場布局。在首航班機上，柬埔寨航空特別派來台籍機師、組員為旅客服務。

柬埔寨觀光部統計，柬埔寨去年觀光收入共計36.3億美元，較2016年成長13.3%，外籍觀光客約560萬人次，成長11.8%。2018年預計將接待620萬人次的外國遊客。我觀光局統計，去年台灣赴柬埔寨旅客人數達8.2萬人次，創歷年新高，今年1至7月也突破5.5萬人次，較去年同期成長23％。為推廣台灣旅遊市場，觀光局此次也邀請女子「官將首」至柬埔寨旅展表演。

柬埔寨航空表示，看好台柬兩地觀光及商業需求，為服務兩地旅客，於今年2月來台招募空服員，當日參與應徵人員達600名，經過2階段複試後已有15名台籍空服員投入柬埔寨航空，台籍占比例大概為30％，目前柬航在值空服人員共有45人左右，除了台灣藉外，還有柬埔寨，馬來西亞，菲律賓及緬甸。

柬埔寨航空指出，初期與天皇旅行合作，以定期包機直航，每周二、五兩班直航，票價平日5800元、周末8800元（含稅），團體最低成行人數為6人，可彈性定位（正向／反向；單程／來回），旅遊天數彈性，並接受自由行訂位。

(中時 )

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