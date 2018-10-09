抗美貿易保護主義 上海下個月一日起推跨境服務負面清單

上海市副市長吳清

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旺報
周怡德
上海市政府在自貿區推動全大陸首個「跨境服務貿易負面清單管理模式」
上海市副市長吳清主持自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單管理模式實施辦法記者會

上海市政府9日針對最新制定的《中國（上海）自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單管理模式實施辦法》，和《中國（上海）自由貿易試驗區跨境服務貿易特別管理措施（負面清單）》舉辦記者會介紹，上海市副市長吳清發言表示，為促進外商投資，上海市自2013年起針對外商投資准入，推出負面清單，目前已從當初的190項，縮減至48項，開放力度持續加大；近期，為深化服務貿易在跨境交付、境外消費、自然人流動的開放，率先推動跨境服務貿易負面清單。

副市長吳清指出，透過制度創新，將有利於中國大陸積極應對國際經貿局勢的變化，進一步融入全球價值鏈，面對美國高舉貿易保護主義旗幟，中美貿易戰的延燒，中國大陸透過對外開放，加深與全球價值鏈的連結，提升在全球經濟經濟貿易體系中的話語權，並為創新探索經驗、利於自貿區改革深化。

上海市政府為推進服貿領域制度創新，決定在自貿區推動全國首個「跨境服務貿易負面清單管理模式」將在11月1日起實施，並稱未來將在數據貿易、技術貿易和旅遊、文化服務推進更大程度的開放。

(旺報 )

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