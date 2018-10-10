澎湖「ㄏ輕鬆」珍珠奶茶 學生們心中第一首選

2018年10月10日 07:30 中時 陳可文

未婚的「ㄏ輕鬆」老闆娘張巧琦期待珍珠奶茶當月老，千里姻緣一線牽。（陳可文攝）

國飲珍珠奶茶是台灣人發明的驕傲，珍珠事實上就是粉圓；澎湖科技大學商圈「ㄏ輕鬆」飲料店的招牌珍珠奶茶，物美價廉香Ｑ又好喝，學生們心目中的第一名首選。

相中學生族群的廣大消費市場，澎科大三多商圈林立了20多家飲料店，位於澎科大大門口第一家飲料店「ㄏ輕鬆」佔盡地利之便，每天中午、傍晚放學下課之際擠滿了人潮搶購，人手一杯喝輕鬆。

學生們的最愛「招牌珍珠奶茶」最暢銷，大夥豎起大拇指稱讚這兒的珍珠粒粒分明、特別Ｑ軟又不黏牙，看著老闆娘張巧琦時時站在瓦斯爐前熬煮珍珠，幾乎歇不了手還供不應求。

張巧琦大方透露招牌珍珠好吃的秘訣，就是熬煮兩個小時後關火，蓋上鍋蓋再用餘溫悶上半小時，讓一顆顆珍珠全熟透心，如嬰兒般呵護珍珠的小撇步，輕輕鬆鬆擄獲了每個挑嘴的味蕾。

除了夏天必喝的冷飲珍珠奶茶，也因應冬天限量推出熱飲桂圓珍珠奶茶及紅豆珍珠奶茶，別有一番風味。

七年級生仍待字閨中的張巧琦，嬌小可愛整天笑呵呵，名副其實是飲料店的活招牌，蜜蜂般的小男生特別愛來搭訕，面對每天來來往往的顧客人潮，張巧琦笑著期待好姻緣快快上門來，樂享免費的珍珠奶茶終生VIP會員。

店名：ㄏ輕鬆飲料店

地址：澎湖縣馬公市三多路8號

電話：（06）9263878

營業時間：上午10：00至晚上10：00

售價：招牌珍珠奶茶40元、胖胖杯50元、桂圓珍珠奶茶55元、紅豆珍珠奶茶40元

(中時 )