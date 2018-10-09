金南珠「整」出自信 《謎霧》一句台詞練一周

2018年10月09日 21:44 時報周刊 張毓琪

中天娛樂台39頻道10月18日起晚間8點全台獨家首播強檔韓劇《謎霧》，由「戲劇女王」金南珠飾演韓國備受信賴的最佳主播高惠蘭，蟬聯5屆「年度輿論人獎」，卻意外捲入殺人事件，成為眾矢之的，真相被籠罩在層層的「迷霧」中，不到最後謎題難以解開。

《謎霧》在韓國一播出收視就開出紅盤，收視率如跳級般集集攀升，被封為「年度韓劇」！金南珠充滿霸氣、精湛細膩的演技深獲觀眾喜愛，以「高惠蘭」一角一舉奪下有「韓版金鐘獎」之稱的「百想藝術大賞」女子最優秀演技賞，金南珠獲獎時一度哽咽落淚，致詞尾聲更一秒切換成「高惠蘭」，用劇中專業沈穩的聲音說道：「我，金南珠，以後也會用公正、真實自然的演技出現在觀眾面前。」頓時迷倒一票粉絲，尖叫聲四起。

「高惠蘭」這個角色更是讓金南珠代言邀約不斷，近期她為韓國美妝品拍攝的廣告曝光，只見她托著腮，冷豔高傲的表情簡直高惠蘭重現，讓網友紛紛留言「太帥氣了」、「好霸氣」，保養得宜的外表更令人難以相信她已47歲。金南珠透露，她的保養祕訣就是自信，她希望自己能優雅地老去，會努力維持青春，直到人生的最後一刻。為了維持膚況及從小學芭蕾養成的體態，她沒拍戲就不化妝，平常過著吃「減肥餐」非常節制的生活，金南珠在拍攝《謎霧》前，為凸顯角色的幹練、氣勢又不失性感，特地用半年時間減重7公斤，連劇組都嚇了一大跳。

金南珠接演《謎霧》再度爆紅，從臉蛋、身材到穿著都成為討論話題，卻也被網友翻出早期照片，質疑金南珠「修修臉」。金南珠很早就大方承認整形，她認為女演員就是要讓大眾看到最美的一面，也是剛出道的演員需要的自信來源，「我從不認為整容是件醜陋的事情，也不覺得這需要遮掩，我不會說謊，也不想說謊，與其被別人揭露，不如自己承認。」

金南珠更認為，年齡對女演員來說，不是障礙而是優勢，人生的歷練可以讓他們擁有豐富的感情，以及多元的表現方式，她也為了《謎霧》開頭的一句話「是，沒有錯（我是高惠蘭）！」練習整整一個星期。金南珠說，角色的第一句話奠定了人物性格的基礎，她為此向電視台主播請益，反覆練習播報腔調並矯正發音，與高惠蘭努力挖掘新聞真相的執著如出一轍。想看更多金南珠精彩演出，敬請鎖定中天娛樂台周一至周五晚間8點《謎霧》。

(時報周刊)